Mehr Platz für mehr «Hiltianer»: Bald ein neuer Tower in Buchs

Buchs Mehr Platz für mehr «Hiltianer»: Bald soll es in Buchs einen neuen Tower geben, unter anderem für Start-Up Unternehmen Der Sondernutzungsplan Tower liegt seit gestern bei der Buchser Stadtverwaltung zur Einsicht auf. Als Mieterin vorgesehen ist die Hilti Befestigungstechnik AG. Armando Bianco 25.01.2023, 05.00 Uhr

Das visualisierte Hochhaus: Am südlichen Eingang der Stadt Buchs soll ein markanter Bau mit neuen Arbeitsplätzen entstehen. Blick auf das zu überbauende Areal beim Kreisel Mühleäuli zwischen der Bahnlinie und der Heldaustrasse.

Vom 24.Januar und noch bis am 22.Februar liegt bei der Stadtverwaltung der Sondernutzungsplan Tower zur Einsichtnahme auf. Innerhalb dieser Frist kann Einsprache gegen das Projekt erhoben werden, das beim Kreisel Mühleäuli ein 30 Meter hohes Gebäude mit acht Stockwerken vorsieht (siehe Zweitstoff).

Mehr als 250 Seiten Planungsunterlagen

Der Sondernutzungsplan ist mit umfassenden Planunterlagen dokumentiert. Dazu gehören ein Raumplanungsgutachten mit 26 Seiten, ein Verkehrsgutachten mit 49 Seiten, ein Mobilitätskonzept mit 77 Seiten, ein Störfallrisikobericht mit 26 Seiten, das Richtplanprojekt mit 18 Seiten und der Mitwirkungsbericht mit 46 Seiten.

Am Mitwirkungsverfahren haben sich Bürgerinnen und Bürgerinnen beteiligt, die einen wohlwollend und zustimmend, andere kritisch und ablehnend. Einige der Anregungen wurden vom Buchser Stadtrat angenommen, andere wiederum begründet abgelehnt oder schlicht zur Kenntnis genommen.

Neue Arbeitsplätze in moderner Umgebung

Das Hochhaus mit den Namen Tower soll durch die Frick Bauingenieure und Planer Anstalt (Schaan) im Auftrag der Tower Immobilien AG erstellt werden. Als Mieterin vorgesehen ist die Hilti Befestigungstechnik AG. Im Richtprojekt ist von 300 Arbeitsplätzen im Tower die Rede. Eine Etage des Gebäudes soll von der Hilti Befestigungstechnik AG an Start-ups untervermietet werden.

«Wie schon am bestehenden Standort an der Grünausstrasse in Buchs sind die Räumlichkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen der globalen IT-Zentrale vorgesehen», sagt Matthias Hassler, Mediensprecher der Hilti AG, auf Anfrage gegenüber dem W&O. Was mit der Liegenschaft an der Grünaustrasse geschehen wird, stehe derzeit noch nicht fest, man werde das bis zum Umzugszeitpunkt evaluieren.

Bei den Arbeitsplätzen handelt es sich sowohl um neu entstehende Arbeitsplätze als auch um eine Verlagerung von Arbeitsplätzen innerhalb Buchs. «Einerseits wollen wir für unser bestehendes Team ein neues und modernes Arbeitsumfeld schaffen, das inspirierend und flexibel gestaltet ist. Andererseits ist zu erwarten, dass das Team weiter wachsen wird. Dafür benötigen wir mehr räumliche Kapazitäten, die am jetzigen Standort nicht geschaffen werden können», so Matthias Hassler weiter.

Wie am Hilti-Hauptsitz in Schaan sei eine «Future of Work»-Infrastruktur vorgesehen, die eine Kombination von «Open Space»-Büroflächen mit Begegnungszonen und Rückzugsmöglichkeiten ermöglicht.

