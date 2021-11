Markttreiben mit Chilbi am Werdenbergersee

Buchs Markttreiben mit Chilbi an Martini Das schöne Herbstwetter war eine willkommene Begleiterscheinung zum Jahrmarkt am Werdenbergersee. Hansruedi Rohrer 07.11.2021, 17.44 Uhr

Warenstände mit Spielsachen und anderem laden zur Auswahl ein. Bilder: Hansruedi Rohrer Der «Alpenblitz» dreht seine Buchser Runden mit Liechtensteiner Bergen im Hintergrund. Zum Abschluss gibt es für diese beiden Besucher Zuckerwatte. Marroni gehören zum Jahrmarkt. Belebter Buchser Jahrmarkt am Samstagnachmittag. Hier werden sogar orientalische Lampen angeboten. «Hau den Lukas» hiess das früher, heute ist es die Mega-Boxe-Einrichtung.

Wieder einmal konnte man die traditionelle Veranstaltung geniessen, die Warenstände besuchen oder sich auf eine der Vergnügungsbahnen begeben, um sich die Nerven kitzeln zu lassen. Für die jüngeren aus dem Publikum waren da zum Beispiel die Achterbahn «Alpenblitz» oder das «Bungy-Trampolin» ein Hit.

Entspannung, Erholung, Entschleunigung war das Programm, wenn man das mal so sagen kann. Auf jeden Fall war es für die Besuchenden eine Abwechslung und für die Anbieter ein Erfolg. Nämlich jener ungebrochene Erfolg, den nur die Ambiance und das Angebot eines Jahrmarktes bieten kann.

So war denn an den Verkaufsständen eine Vielzahl an Bekleidungsstücken erhältlich, aber auch Lederwaren, Schmuck, Spielwaren und anderes mehr. Im weiteren stand ein vielseitiges Verpflegungsangebot zur Verfügung, inklusive der obligatorischen Marktspezialitäten: Magenbrot, Mandeln, Marroni, Zuckerwatte.