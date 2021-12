Marcel Wildi verlässt die Evang. Kirchgemeinde Buchs

Buchs Marcel Wildi verlässt die Evangelische Kirchgemeinde Buchs – aber nicht für seine Traumferien auf dem Mond Der Glaube als Beruf, die Wissenschaft als Freizeitbeschäftigung – Pfarrer Marcel Wildi sieht darin Parallelen. Nach 19 Jahren als Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs, nimmt er im Norden des Kantons eine neue Herausforderung an. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Marcel Wildi: «Beim Puzzeln fühle ich mich wie in einer anderen Welt.» Bild: Alexandra Gächter

Eigentlich wollte er Astronaut werden. Als Kind verschlang er Science-Fiction- Romane und schaute gerne «Star Trek». Sein Berufswunsch änderte aber rasch, da Mathe und Physik nicht zu seinen Stärken gehörten. Marcel Wildi wurde Pfarrer. Und somit entschied er sich für das Naheliegendste. Der bald 54-Jährige sagt:

«Den Glauben habe ich mit der Muttermilch aufgesogen.»

Seine Eltern waren Mitglied einer Evangelischen Freikirche, das hat ihn als Kind stark geprägt. Wildi, der im Kanton Aargau aufwuchs, war in seiner Jugend in allen kirchlichen Gruppierungen aktiv, in denen man aktiv sein kann: Er besuchte die Sonntagsschule, ging in die christliche Jungschar, war im christlichen Jugendchor und in der christlichen Jugendgruppe. Er sagt:

«Ich habe praktisch meine gesamte Freizeit in der Kirche verbracht.»

Und so entschied er sich in der Kanti, Theologie zu studieren. «Ich wollte meinen Beruf mit dem verbinden, was mir am wichtigsten ist: Der Glaube.»

«Das Beste, was uns passieren konnte»

Die ganz grossen, metaphysischen Fragen im Leben, das ist das, was Marcel Wildi noch heute fasziniert. Doch Ende der Neunzigerjahre war es etwas ganz Kleines, das entscheidend war für den weiteren Lebensweg von Marcel Wildi: Eine Zecke. Nach seinem Theologiestudium erhielt er eine Stelle als Pfarrstellvertreter in Buchs. Ein Zeckenbiss zwang den damals 28-Jährigen in eine Buchser Arztpraxis, wo er seine heutige Frau kennenlernte.

Da die Stelle in Buchs befristet war, zog das junge Paar später in den Kanton Zürich, wo Wildi eine Anstellung als Pfarrer erhielt. Dort wäre er vielleicht noch heute, hätte seine Frau nicht so stark an Heimweh gelitten. Also bewarb sich Marcel Wildi auf das erste Stelleninserat aus dem Rheintal. So erhielt er Anfang 2003 eine Festanstellung als Pfarrer in der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs. «Das war das Beste, was uns passieren konnte.» Marcel Wildi zog nach Räfis und gründete mit seiner Frau eine Familie.

Aus freien Stücken in die Kirche gehen

Viel hat sich in den fast 20 Jahren seither verändert. Die Bürokratie hat zu-, die Bedeutung der Kirche abgenommen. «Sogar massiv.» Und obwohl die Gottesdienste heute qualitativ besser seien, verzeichne die Kirche um die 40 Prozent weniger Besucherinnen und Besucher. Natürlich sei es schöner, wenn mehr Personen in der Kirche sind, sagt Wildi, «aber dafür kommen die Personen heute eher aus freien Stücken. Früher war der gesellschaftliche Druck grösser.»

Ebenfalls verändert habe sich das Engagement der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger. «Die Zeiten, in denen sich Personen über Jahrzehnte für die Kirche engagierten, sind vorbei. Heute wirken sie lieber in zeitlich begrenzten Projekten mit. Das hat aber nichts mit der Kirche zu tun, diese Entwicklung sieht man auch an anderen Orten. Viele sind überlastet.»

Auch Marcel Wildi wurde davon nicht verschont.«Ich hatte vor neun Jahren ein Burnout.» Als Resultat davon, reduzierte er sein Pensum um die Hälfte. Aus wirtschaftlichen Gründen stockte er später sein Pensum mit Stellvertretungen und als Redaktor beim St. Galler Kirchenbote wieder auf.

Fotografieren ja, Selfies nein

In seiner Freizeit puzzelt Marcel Wildi gerne. «Das ist wie meditieren. Ich fühle mich dabei wie in einer anderen Welt.» Ausserdem liebt er es, zu fotografieren. Natur-, Tier- und Städtebilder schiesst er gerne. Nur Selfies macht er nicht. Wieso auch, er wisse ja, wie er aussehe.

Den Fotoapparat schleppe er immer mit - in seinem Rucksack, der noch einiges mehr enthält: Nähzeug, Hustentäfeli, Sackmesser und Zahnbürste. «Die Leute sind oft froh, dass ich so viel Nützliches dabei habe.» Wobei, die Zahnbürste ist nicht für andere, sondern für ihn selbst. «Dann muss ich den Rucksack nicht umpacken, wenn ich verreise.»

An Ausserirdische glaubt er nicht

Um nach Beerdigungen abschalten zu können, schaut Marcel Wildi gerne die Sitcom The Big Bang Theory (Die Urknalltheorie). Wissenschaft und Glaube sieht er dabei nicht in einem Widerspruch. Er erklärt:

«Es spielt keine Rolle, was für ein Weltbild vermittelt wird. Ich bin ein toleranter Mensch und kann über die Sitcom lachen.»

Auch Science-Fiction-Filme und Wissenschaftsmagazine mag er gerne. Am liebsten solche über das Weltall. Dass dabei Ausserirdische vorkommen, sieht er ebenfalls als Unterhaltung. «Glauben tue ich nicht daran.» Science-Fiction, Wissenschaft und Religion habe viele Parallelen, ist Marcel Wildi überzeugt. «Es geht bei allem um die ganz grossen metaphysischen Fragen. Die Fragen nach der Entstehung vom Leben, nach Gott, dem Jenseits und Fähigkeiten, die nicht erklärbar sind.»

So verwundert es nicht, dass Marcel Wildi seine Traumferien gerne auf dem Mond oder der Internationalen Raumstation im Weltall verbringen würde. Vorerst geht seine Reise aber etwas weniger weit. Er tritt je eine 50 Prozent-Stelle als Pfarrer in den Evangelischen Kirchgemeinden Diepoldsau-Widnau-Kriessern und Zuzwil-Züberwangen- Weieren an.

Marcel Wildi war 19 Jahre lang Pfarrer in Buchs. Bild: Alexandra Gächter

Abschied als Pfarrer in Buchs Marcel Wildi trat am Sonntag zum letzten Mal vor die Buchser Kirchgemeinde «Wenn man etwas zum letzten Mal macht, ist das ein komisches Gefühl.» Das sagte Marcel Wildi vergangene Woche. Zwischenzeitlich hat er zum letzten Mal im Haus Wieden und im Pflegeheim Werdenberg einen Gottesdienst abgehalten und zum letzten Mal seine verschiedenen Bibel- und Gebetsgruppen, Helferkreise und Glaubensgrundkurse geführt. Am Sonntag war es dann soweit. Sein allerletzter Auftritt als Pfarrer in Buchs. 19 Jahre lang war er hier Pfarrer. Heute folgt bereits der nächste Abschied: Nach zwei Jahren als Präsident der Synode (Kirchenparlament) gibt er sein Amt turnusgemäss ab. An die Anfänge in Buchs kann sich der Aargauer noch gut erinnern. 28 Jahre alt war er, als er für eine Pfarrer-Stellvertretung ins Werdenberg fuhr. «Von Anfang an hat es mir hier super gefallen. Im Mittelland, wo ich herkomme, hat es Hügel. Das ist nett. Aber hier hat es Berge, das ist viel schöner. Dennoch ist es im Tal flach und ich kann überall mit dem Velo hin. Ausserdem sind die Menschen hier herzlich und ich wurde freundlich aufgenommen.» Mit 35 Jahren, im Jahr 2003, erhielt er in Buchs eine Festanstellung als Pfarrer. Er arbeitete in einem 100-Prozent-Pensum bis 2014 und reduzierte danach auf 50 Prozent. Am liebsten hält Marcel Wildi als Pfarrer Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen ab. Auch die Erwachsenenbildung gefällt ihm. «Meine Gabe ist es, komplizierte Dinge einfach zu kommunizieren. Das kommt mir in den Gottesdiensten und in der Erwachsenenbildung zugute.» Auffallend in der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs sei, dass es viel mehr Beerdigungen als Taufen gibt. In den Wintermonaten führte Marcel Wildi bis zu vier Beerdigungen pro Woche durch. «Natürlich nehmen mich Beerdigungen emotional mit. Aber es ist auch eine dankbare Aufgabe. Die seelsorgerliche Begleitung wird von den Angehörigen wertgeschätzt. Zudem hat man das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben.» Ab 1. Januar 2022 arbeitet Marcel Wildi je zu 50 Prozent als Pfarrer in den Evangelischen Kirchgemeinden Diepoldsau-Widnau-Kriessern und Zuzwil-Züberwangen-Weieren. Hier wird er in Zukunft mehr Gottesdienste leiten als in Buchs. «Das ist für mich ein Vorteil.» Zusammen mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern im Teenageralter wird er aber weiterhin in der Stadt Buchs wohnen bleiben. (ag)

