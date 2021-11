Mann fährt in Buchs mit Lieferwagen in Baum

Am Donnerstag, um 16 Uhr, ist an der Haagerstrasse in Buchs ein Lieferwagen in einen Baum geprallt. Ein 31-jähriger Lieferwagenfahrer wurde unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Der entstandene Sachschaden beträgt über 15000 Franken.

26.11.2021, 15.49 Uhr