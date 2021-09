Fabriggli startete mit Gschichte Chischte Fäscht in die Saison

Buchs Märchenzauber: Das Fabriggli startete mit dem «Gschichte Chischte Fäscht» in die Kinderprogramm-Saison Das 17. «Gschichte Chischte Fäscht» im Fabriggli liess die Besucher in die märchenhafte Welt des «Froschkönigs» eintauchen. Michael Braun 06.09.2021, 10.44 Uhr

Schlangenbrot Grillieren wie die Profis. Bild: Michael Braun Der Frosch verwandelt sich in einen Prinzen. Bild: Michael Braun Dem Frosch scheint das Popcorn zu schmecken. Bild: Michael Braun Aus Holz entstehen kleine Kunstwerke. Bild: Michael Braun Im Schlosskiosk kann mit Goldkugeln bezahlt werden. Bild: Michael Braun Voller Einsatz beim Wettrennen. Bild: Michael Braun Jung und Alt im Teamwork. Bild: Michael Braun Die erarbeiteten Goldkugeln werden schnell verstaut. Bild: Michael Braun Aus Karton entstehen Burgen und Schlösser. Bild: Michael Braun Gespanntes Publikum im Theater. Bild: Michael Braun

Am vergangenen Samstag drehte sich im Fabriggli alles um das Thema Froschkönig. Mit dem traditionellen «Gschichte Chischte Fäscht» startete das Werdenberger Kleintheater in eine neue Kinderprogramm-Saison. Neben dem eindrücklichen Figurentheater «Froschkönig» des Theaters «Urknall» aus Berlin, standen vor allem die vielen Posten im Freien mit Möglichkeiten zum Spielen, Werkeln und Experimentieren im Vordergrund.

Märchenhafte Posten

So manch ein Festbesucher liess sich an den zahlreichen Posten, alle unter dem Motto «Froschkönig», in ein regelrechtes Abenteuer verwickeln. Mit Malposten, Ballhüpfen, Reise nach Jerusalem, Schlangenbrot-Grillstelle, Holzabreitposten, Kartonburgen und vielem mehr, war für jeden etwas dabei.

Sowohl die kreativen Köpfe als auch die Abenteuerlustigen kamen vollkommen auf ihre Rechnung. Geleitet wurden die Posten von den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche die verschiedenen Aktivitäten erklärten und die jungen Besucher unterstützten.

Gutes Wetter und viele Helfer

Nachdem das Fest im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie ins Wasser fiel, waren dieses Jahr ungefähr 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz, sagt Katharina Schertler Secli, Präsidentin des Fabriggli-Vereins.

Seit 2004 fand das «Gschichte Chischte Fäscht» somit zum 17. Mal statt. Katharina Schertler Secli resümiert:

«Wie jedes Jahr, in dem wir das Fest durchführen konnten, haben wir auch dieses Jahr wieder Glück mit dem Wetter.»

Goldkugeln als Währung

Für die Verpflegung der jungen Besucher stand neben der Festwirtschaft auch ein, dem Motto getreuer, Schlosskiosk bereit. Hier konnten die Abenteurer ihre an den verschiedenen Posten erarbeiteten «Goldkugeln» gegen kleinere und grössere Leckereien eintauschen. Zwei «Goldkugeln» entsprechen an der «Märchenbörse» einem Sirup, einem Gummifrosch oder einer «Schoggimünze». Fleissigere Besucher konnten sich sogar ein Eis am Stiel oder eine Fingerpuppe leisten.

Ein weiterer Höhepunkt folgte mit dem Ballonwettflug mit biologisch abbaubaren Ballonen. Für Spätaufsteher gab es zudem neben der Aufführung um 11 Uhr noch eine Nachmittagsvorstellung des Theaterstücks «Froschkönig».