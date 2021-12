Drei Mitarbeiterinnen von Schäpper Mode Buchs verabschiedet

Buchs Langjährige Mitarbeiterinnen waren stets am Puls der Damenmode Käthi Eggenberger, Barbara Stricker und Berti Vetsch-Blank waren langjährige Mitarbeiterinnen bei Mode Schäpper an der Bahnhofstrasse Buchs. Zwei davon, nämlich Käthi Eggenberger als Dienstälteste sowie Barbara Stricker, erzählen aus ihrem Berufsleben bei einer gemütlichen Kaffeerunde in der hinteren Geschäftsecke. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 13.12.2021, 09.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Käthi Eggenberger (links) ist bei Mode Schäpper ein Begriff, und Barbara Stricker wirkte als gute Arbeitsfee im Büro. Bild: Hansruedi Rohrer

Den steten Wandel in der Mode und auch die vielen Begegnungen mit den Kundinnen haben Käthi Eggenberger, Barbara Stricker und Berti Vetsch-Blank sozusagen berufsnah und gerne miterlebt. Und sie bezeichnen ihre nunmehr einstige Arbeitsstätte als «persönlicher und exklusiver Laden». Den Rücken kehren sie dem Geschäft aber nicht ganz, und wenn es nur für einen kurzen Besuch ist. Doch Käthi Eggenberger wird als Modeberaterin noch ab und zu aushelfen.

Seit mehr als 50 Jahren hat sie die Kundschaft beraten, und zwar mit viel Sachkenntnis und auch Liebe zum Beruf. Als sehr modebewusste Frau kennt sie sich in den Textilsachen aus und weiss, was Damenmode ist. Das kommt nicht von ungefähr. Sie absolvierte einst die Textillehre im Konsumhof Buchs und blieb vorerst zwei Jahre dort. Käthi Eggenberger erzählt selber:

«Nach meiner Heirat begann ich vorerst mit einem 50-Prozent-Pensum bei Mode Schäpper, nachdem mich dort einige Frauen empfohlen hatten und auch Oskar Schäpper, der damalige Chef, gerne einverstanden war.»

Weiter erzählt sie: «Sukzessive stieg dann das Arbeitspensum an, und für mich war das sehr interessant. Es fanden auch Modeschauen im Haus statt. Es war ein Geschäft mit viel Kundschaft aus dem Fürstentum Liechtenstein und aus dem Werdenberg, ja sogar aus Vorarlberg. In der Umgebung bestand damals noch kein anderes Damenmodegeschäft mit einem stets aktuellen Angebot. Damals stellten wir in der eigenen Schneiderei auch noch selber Kleider her. Auch ich selber durfte zwei schöne Kleider aus der Hausschneiderei tragen. Untereinander hatten wir mit allen Angestellten stets ein sehr gutes Auskommen, das war vielleicht auch ein Grund für das lange dauernde Arbeitsverhältnis.»

Im weissen Mantel durch das Geschäft

«Erinnern mag ich mich auch noch an die ehemaligen Geschäfts-Familienmitglieder Schäpper und an Herrn Dangelmeier, den Dekorateur, wie er mit dem weissen Mantel durch das Geschäft rauschte, der aber auch Lehrlinge ausbildete», sagt Käthi Eggenberger. Früher habe man auch noch Vorhänge im Angebot gehabt, erinnert sie sich. «Eigentlich bedauerte ich es anfangs ein wenig, dass ich direkt im Kleiderverkauf tätig wurde, denn gerne hätte ich noch Vorhänge ausgemessen, zugeschnitten und verkauft, so wie ich es lernte in der Ausbildung. Damals verkauften wir nebst den Vorhängen auch Damenunterwäsche im Untergeschoss.»

Und immer wieder kamen neue Moderichtungen, die dann zum Beispiel an den wenigen eigenen Modeschauen im Haus präsentiert wurden. Auch Käthi Eggenberger durfte als Model auf den Laufsteg. Sie kommentiert:

«Das war noch sehr interessant.»

Ansonsten war die tolle Kundschaft und der persönliche Kontakt immer ein «Aufsteller». «Das hat mir natürlich sehr gefallen», sagt Käthi Eggenberger. «Da ging es nicht immer nur allein ums Verkaufen; sobald wir die Kundschaft etwas besser kennen gelernt hatten, kamen auch persönliche Gespräche zum Zug. Wenn etwa eine Reise oder sonst ein Anlass den Kundinnen bevorstand und sie benötigten dazu noch ein entsprechendes Kleid. Dann haben sie sich gerne eingedeckt, sie wollten einfach etwas Schönes. Und wir haben ja den Wünschen entsprochen und die Leute entsprechend beraten.»

Auch gab es Kundinnen, die einfach wieder mal etwas modisch Schönes sehen und vielleicht auch kaufen wollten. Dann bediente man diese Leute sehr gerne und lud sie zu einem Kaffee im Geschäft ein. Käthi Eggenberger freut sich:

«Die ganze Arbeit ist abwechslungsreich gewesen, jede Saison kam wieder neue Mode. Nun warten daheim Familienpflichten, Haus und Garten. Und bei schönem Wetter zieht es mich mit einer Wanderung in die Höhe»

Aber immer noch heisst es: Wenn man Mode Schäpper sagt, dann meint man auch Käthi Eggenberger.

Als gute Fee im Hintergrund

Barbara Stricker, eine gebürtige Wienerin, war fast 30 Jahre bei Mode Schäpper AG angestellt. Sie verrichtete gerne ihre Arbeit im Büro. Das sei vielfältig und interessant gewesen, sagt sie. Und weiter:

«Ich war sehr gern da.»

«Nebst Retouren erledigen – diese mussten ja wieder verpackt und verschickt werden – oder Etikettieren waren verschiedene schriftliche Arbeiten zu erledigen, wie Korrespondenz oder Reklamationen behandeln. Diese gab es, wenn Kleider nicht in Ordnung waren. Dies zu bearbeiten war sehr aufwendig. Einen Computer gab es noch nicht. Und die Etiketten sind damals noch mit einem kleinen Handdruckgerät beschriftet worden.»

Das Büro verlassen, um sich umzuschauen

Barbara Stricker betont ebenfalls, dass die Mitarbeitenden sowie die Kundinnen immer alle sehr nett waren. Auch hat sie natürlich die verschiedenen Moderichtungen interessiert, obwohl sie eigentlich hinter den Kulissen tätig war.

Vielleicht auch gerade deshalb schätzte sie den Zusammenhalt und die Kollegialität unter den Mitarbeitenden sehr. «Da verliess ich manchmal natürlich für einen Moment das Büro, um mich umzuschauen. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit, obwohl ich im unteren Stock war. Langweilig wird es aber auch mir jetzt nicht, Ich freue mich zum Beispiel immer sehr, wenn die Enkelkinder kommen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen