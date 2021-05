Buchs Klares Ja zu beiden Jahresrechnungen 2020 19,9 Prozent Stimmbeteiligung bei der Urnenabstimmung in der Stadt Buchs. Heini Schwendener 09.05.2021, 15.14 Uhr

Die Buchserinnen und Buchser stimmten der Jahresrechung der Stadt sowie dem EW Buchs deutlich zu. Bild: Heini Schwendener

Am Sonntag hat die Bürgerschaft der Stadt Buchs an der Urne statt an einer Bürgerversammlung über die beiden Anträge des Stadtrates abgestimmt. Die Stimmbeteiligung betrug 19,9 Prozent.