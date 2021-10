Buchs Kein Schäflerabend und kein Zelt, aber dennoch eine Schafschau und eine Miss und einen Mister Grosses Interesse für die Schau des Schafzuchtvereins Braunköpfiges Fleischschaf (BFS) beim Saxhof in Buchs. Arve im Besitz von Züchter Thomas Eggenberger und Karl von Vereinspräsident Hansueli Eggenberger wurden zu Miss und Mister BFS gekürt. Hansruedi Rohrer 03.10.2021, 18.07 Uhr

Die BFS-Schäflerfamilie mit Experte Konrad Zellweger (links), der Miss BFS (links), dem Mister BFS und den Besitzern.

Rund 80 reinrassige Tiere des BFS-Schafes (Braunköpfiges Fleischschaf) konnte der BFS-Schafzuchtverein am Samstag beim Saxhof aufführen, zur Schau stellen und natürlich auch vom Experten Konrad Zellweger bewerten und taxieren lassen.

Diese immer wiederkehrende Veranstaltung gehört zu den schönsten Augenblicken im Schäflerjahr. Es ist die Beständeschau, an der die besten Exemplare – mit typischem Merkmal der Fleischrasse – auch der Öffentlichkeit gezeigt werden. So wie am Samstag. Coronabedingt gab es allerdings Einschränkungen. So musste auf den Schäflerabend und auf ein Zelt verzichtet werden.

Mit der Saxhof-Halle einen idealen Ort gefunden

Dennoch wusste sich der Verein, der nur wenige, dafür sehr engagierte Mitglieder zählt, zu helfen: Die Schau fand nämlich in der grossen, auf den Seiten offenen, aber gedeckten Halle beim Saxhof statt. Ein idealer Ort, wie Vereinspräsident Hansueli Eggenberger sagte. Die früheren BFS-Beständeschauen fanden an der Räfiser Haldengasse statt. Diese jährliche Schau soll aber künftig auch hier ein gesellschaftlicher Anlass mit Festwirtschaft sein, meinte der Präsident weiter und bemerkte, dass man die Bevölkerung bei dieser Gelegenheit noch auf etwas aufmerksam machen wolle. «Die Schafe verbrachten den Sommer auf der Alp Hinder Rosswis/Isisiz», erklärte er. Und dort hätten sich die Tiere nicht nur an den feinen Gräsern und Kräutern gütlich tun können – was wiederum der Fleischqualität förderlich sei – mit dem Aufenthalt der Schafe werde dort ebenso ein wichtiger Beitrag der Alp-Pflege und der Erhaltung der Alpweiden geleistet.

Miss und Mister BFS gewählt

Die Mitglieder des Buchser BFS-Schafzuchtvereins zeigten also die wohlgenährten und gesunden Tiere mit gutem Gewissen dem Experten und dem interessierten Publikum. Ausserdem wurde unter anderem am Mittag auch Schöfigs als Verpflegung serviert.

Das BFS-Schaf gehört zu den vier Hauptrassen in der Schweiz. Unter den gezeigten Tieren hat der Experte auch jene erkoren, welche die ersten Plätze erobern konnten. Das waren die Miss BFS Arve im Besitz von Züchter Thomas Eggenberger und Mister BFS Karl von Vereinspräsident Hansueli Eggenberger. Vielleicht gaben da auch nur Nuancen den Ausschlag, denn bestens gepflegt waren alle Tiere.