Buchs - Technischer Defekt: Kabelbrand in Lager einer Kühlanlage

Technischer Defekt: Kabelbrand in Lager einer Kühlanlage

Am Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ist es in einem Lager an der Churerstrasse zu einem Brand einer Kühlanlage gekommen. Die ausgerückte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden dürfte hoch sein.