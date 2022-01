Buchs: Ja zum Budget 2022 im zweiten Anlauf

Buchs Ja zum Budget im zweiten Anlauf: Sparvorschläge des Stadtrates wurden etwas reduziert Die Buchser Bürgerversammlung zum Budget 2022 strich einige Sparvorschläge des Stadtrates im Bereich Bildung. Die Pauschalentschädigung der Behörde wird nicht erhöht. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Die Broschüre «Buchsaktuell» wird um eine Ausgabe reduziert. Die SVP wollte diese Sparmassnahme verhindern, fand für ihren Antrag aber keine Mehrheit. Bild: Heini Schwendener

381 Buchserinnen und Buchser, das sind sechs Prozent der Stimmberechtigten, fanden sich am Montagabend um 20 Uhr im BZB zur zweiten Bürgerversammlung über das Budget 2022 ein. Nach knapp eineinhalb Stunden, einigen Diskussionen und 17 Abstimmungen war es dann so weit: Die Bürgerversammlung genehmigte das Budget 2022 der Stadt. Es schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 2'834'600 Franken ab. Auf eine Steuererhöhung wird verzichtet.

Einleitend hatten Stadtpräsident Daniel Gut und Schulpräsidentin Katrin Frick erklärt, wie die Verwaltung und der Stadtrat nach dem Nein zum Budget am 29. November dieses in einem zweistufigen Prozess überarbeit und die Ausgaben um rund 2,6 Millionen Franken reduziert haben. Damit sei der Bürgerauftrag, den die Stadt im November gefasst habe, umgesetzt. Gut betonte, die Sparmassnahmen seien zwar durchaus spürbar, würden aber letztlich nicht zu einem übermässigen Abbau des Service public führen.

Förderung «Deutsch als Zweitsprache» wird kein Sparopfer

Hansueli Litscher, von der IG Buchs Innovativ, die im November das erste Budget mit einer Steuerfusserhöhung zusammen mit anderen Interessengruppen erfolgreich zu Fall gebracht hatte, dankte dem Stadtrat. Die Behörde habe in sehr kurzer Zeit gute Arbeit geleistet und den ihr vom Volk auferlegten Sparauftrag umgesetzt, «ohne einen übermässigen Abbau des Service public». Heute sei es nicht an der Zeit, verschiedene Streichungsanträge gegeneinander auszuspielen, so Litscher. Er appellierte darum an die Bürgersammlung, das überarbeitete Budget 2022 gutzuheissen.

Kritik erwuchs den Sparvorschlägen des Stadtrates dennoch. Birgit Schneider Brzovic kritisierte, dass im Bereich der Integration fremdsprachiger Kinder 90'900 Franken eingespart werden sollten.

Buchs habe mit der Förderung «Deutsch als Zweitsprache» ein Vorzeigemodell geschaffen. Diese Aufbauarbeit dürfe nicht mit einem «Hauruck» gefährdet werden, so die Antragstellerin, «denn kurzfristiges Sparen kostet später umso mehr». Diese Sparmassnahme im sensiblen Bereich von Kindern und Jugendlichen treffe ausgerechnet die Schwachen, die zu Hause wenig Unterstützung bekommen.

Michael Eberli unterstützte den Antrag: «Wir können es uns leisten, auf diese Sparmassnahme zu verzichten», sie sei nicht nachhaltig. Vier Abstimmungen waren nötig, dann war klar, dass die drei Positionen mit einer Gesamtsumme von 90'900 Franken nicht aus dem Budget gestrichen werden, wie es der Stadtrat in seinem «Sparbudget 2022» vorgeschlagen hatte.

Pauschalentschädigung für Stadtratsmitglieder wird nicht erhöht

Mario Schlegel, Präsident der Buchser SVP, plädierte dafür, dass das «Buchsaktuell» weiterhin drei- statt nur noch zweimal pro Jahr erscheinen solle. Mit einer Ausgabe weniger wollte der Stadtrat 21'600 Franken sparen. Schlegel machte geltend, die Broschüre schaffe Transparenz und fördere das Vertrauen des Volkes in Behörde und Verwaltung. Würde eine Ausgabe gestrichen, werde die Kommunikation der Stadt geschwächt. Die Mehrheit der Bürgerversammlung war jedoch anderer Meinung und lehnte den SVP-Antrag ab.

Der Antrag, die Pauschalentschädigung für die Stadtratsmitglieder nicht zu erhöhen, wurde weder begründet noch diskutiert. Weil das Abstimmungsresultat durch Handerheben nicht klar war, wurde ausgezählt. Der SVP-Antrag wurde mit 187 Ja gegen 144 Nein angenommen.

Auf verlorenem Posten stand Barbara Gähwiler, Präsidentin der SP Buchs, mit ihren Anträgen, die alle abgelehnt wurden. Sie forderte die Bürgerversammlung auf, elf vom Stadtrat vorgeschlagene Sparmassnahmen im Bildungsbereich zu streichen. Um 275'500 Franken wäre damit der Aufwand wieder erhöht worden. Der Buchser Stadtrat hatte mit seinem Sparpaket eine Kürzung von 974'500 Franken im Bildungsbereich vorgeschlagen.

