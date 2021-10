Buchs ist laut Handelszeitung attraktivste Gemeinde im Toggenburg

Gemeinderating Buchs ist die attraktivste Gemeinde der Region — laut einem Ranking der «Handelszeitung» Die Suche nach der besten Gemeinde der Schweiz ist subjektiv geprägt. Also hat die «Handelszeitung» eine Studie bei der Zürcher Immobilien- Beratungsunternehmung Iazi in Auftrag gegeben, um die Attraktivität in Zahlen wiederzugeben. Robert Kucera Jetzt kommentieren 25.10.2021, 13.08 Uhr

Die Stadt Buchs erreicht im Gemeinderanking mit Rang 282 einen vorderen Mittelfeldplatz. Bild: Heini Schwendener

Das aus 70 Faktoren zusammengestellte Ergebnis in Form eines Ranking ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Bestimmt klopft man sich in Risch (Zug) stolz auf die Schultern, weil man die Nummer eins der Schweiz ist. Doch die glücklich in der Gemeinde Mümliswil-Ramiswil (Solothurn) lebenden Einwohner werden keine Freudensprünge über den 936. und somit letzten Platz in diesem Ranking machen.

Nur zwei Gemeinden in oberer Tabellenhälfte zu finden

Sieben Gemeinden aus dem Werdenberg und Obertoggenburg fanden Aufnahme im «Handelszeitung»-Ranking. Gemeinden unter 2000 Einwohner wurden nicht ermittelt.

Deutlicher Spitzenreiter ist Buchs. Im Schweizer Vergleich reicht es aber nur für einen vorderen Mittelfeldplatz mit Rang 282. Nur noch knapp in der vorderen Ranglistenhälfte zu finden ist Grabs mit Platz 445. Die übrigen Gemeinde gelten somit als unterdurchschnittlich attraktive Wohngegenden. Das Schlusslicht ist Wildhaus-Alt St.Johann: Rang 874.

Die Nummer eins des Kantons ist auf Rang 63 Mörschwil, gefolgt von Rapperswil-Jona (91.) und Steinach (93.). Die rote Laterne trägt Neckertal auf Rang 894. Nur unwesentlich besser klassiert sind die Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann (874.) und Ebnat-Kappel (840.).

Die Ökologie als besonderer Faktor

Die Aussagekraft dieses Rankings, dies zeigt eine Umfrage in der W&O- Region, wird angezweifelt. Zumal nicht jeder Faktor gleich viel Wert ist. So ist zu vernehmen, dass die Immobilienpreise leicht höher gewichtet werden als andere Faktoren. Dieses Jahr wurde ausserdem ein besonderer Fokus auf die Ökologie gesetzt. Die «Handelszeitung» schreibt dazu: «Umweltschutzthemen sind heute, gerade wenn es um Wohnqualität geht, nicht mehr wegzudenken.»

Auf Rang 874 liegt Wildhaus-Alt St.Johann. Gemeindepräsident Rolf Züllig hat für das Ergebnis der «Handelszeitung» nur ein müdes Lächeln übrig. Er hält fest:

«Ich nehme dieses Ranking absolut nicht ernst und es hat mich noch nie interessiert.»

Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen der Gemeinden. Er weist weiter darauf hin, «dass wir heute eine extrem individuelle und oppurtunistische Gesellschaft sind».

in Abbild zu erstellen falle deshalb schwer. Und nicht jede Infrastruktur, die man mit Pluspunkten bewertet, ist automatisch was Positives. «Wir sind stolz darauf, dass wir keine Autobahn und auch keine Ampel im Dorf haben», betont Rolf Züllig und spricht in diesem Zusammenhang von einer höheren Lebensqualität und mehr Ruhe als anderswo. Werden in diesem Ranking also Äpfel mit Birnen verglichen? «Nein», sagt Züllig. «Denn beides sind wenigstens Früchte. Hier werden Äpfel mit Kompost verglichen.»



Weit abgeschlagen: Wildhaus-Alt St. Johann. Gemeindepräsident Rolf Züllig kann dem Ranking aber sehr wenig abgewinnen. Bild: PD

Interpretation des Rankings ist schwierig

Skeptisch betrachtet man das Ranking auch beim Leader aus lokaler Sicht, der Stadt Buchs. Die einzelnen Platzierungen aber auch das Gegenüberstellen der Gemeinden, welche im direkten Vergleich besser oder schlechter klassiert sind, ist nur schwer einzuordnen. Stadtpräsident Daniel Gut erklärt dem W&O gegenüber: «Wie schwierig die Interpretation solcher Rankings ist, zeigt das Beispiel des Städterankings der Bilanz: Da wurde 2014 die Stadt St. Gallen deutlich besser beurteilt als Buchs. Im aktuell vorliegenden Ranking liegt dagegen Buchs vor St. Gallen.»

Der Stadtpräsident kann folglich weder den Gesamtrang von Buchs noch zu den einzelnen Kategorien Stellung nehmen: «Die Aussagen dieser Ratings sind nicht einfach nachvollziehbar. Dazu müsste der Bericht mit der genauen Definition und Erhebung der verwendeten Kennzahlen bekannt sein. Deshalb sind fundierte Aussagen dazu nicht möglich.» Da der Stadtrat Buchs aktuell intensiv mit einer Positionierung von Buchs und der Erarbeitung einer Vision für die Stadt beschäftigt ist, so hält Daniel Gut weiter fest, werde man die Auswertung der «Handelszeitung» auch zur Kenntnis nehmen.

Weder eingebunden noch direkt informiert

Den besten regionalen Platz in einer einzelnen Kategorie, Rang elf in der Ökologie, belegt Sennwald. Doch auch in dieser Gemeinde tut man sich schwer mit der Interpretation dieses Rankings und wie das Ganze einzuordnen ist. Zumal viele Faktoren eine Rolle spielen und Sennwald «weder offiziell in die Umfrage eingebunden noch direkt über die Ergebnisse informiert wurde», wie die Gemeinde festhält. Sie teilt weiter mit: «Derart allgemeine Umfragen, deren Basis und Entstehung uns nicht bekannt sind, können wir nicht im Detail diskutieren und deshalb keine vertiefte Aussage erteilen.»