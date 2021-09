Buchs: Einbrecher verschaffen sich Zutritt in Kurszentrum

Buchs Einbrecher stehlen Bargeld und Getränke aus Kurszentrum Eine unbekannte Täterschaft brach an der Heldaustrasse einen Kaffee- sowie einen Getränkeautomaten auf. Zum Gebäude verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt. 09.09.2021, 14.34 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Gebäude. Symbolbild: Kapo SG

(pd) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Kurszentrum an der Heldaustrasse eingebrochen. Sie verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Anschliessend brach sie einen Kaffee- sowie einen Getränkeautomaten auf und stahl Getränke sowie Bargeld in zurzeit unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.