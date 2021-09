Am Röllweg in Buchs wurde eingebrochen

Buchs In Kellerabteil eingebrochen und Sportartikel entwendet Am Röllweg in Buchs wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden von 150 Franken. 05.09.2021, 11.45 Uhr

Einbrecher entwendeten Sportartikel aus Kellerabteil. Symbolbild: Kapo SG

(pd) In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 7.45 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Röllweg in Buchs eingebrochen. Sie begab sich in den Keller und brach dort ein Kellerabteil auf.