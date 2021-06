In flagranti erwischt: Rumänischer Spendenbetrüger festgenommen

Am Donnerstag haben Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen an der Churerstrasse in Buchs einen 21-jährigen Rumänen festgenommen, der als Spendenbetrüger vor Einkaufsgeschäften Spendengelder erschleichen wollte. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Vom Migrationsamt des Kantons St. Gallen wurde er bereits in Ausschaffungshaft versetzt.

25.06.2021, 15.36 Uhr