Der Buchser Wirtschaft geht es generell gut, sagt Rolf Pfeiffer

Buchs «In einigen Branchen sind die Aufträge massiv durch die Decke gegangen:» Rolf Pfeiffer, Präsident von Wirtschaft Buchs, freut sich über die gute Lage Nach der Coronakrise kommt das Gewerbe wieder aus dem Loch, die Auftragslage hat sich schlagartig verändert, der Nachholbedarf scheint enorm. Aber nicht alle Branchen können die entgangenen Einnahmen kompensieren. Ein Interview mit dem «obersten» Buchser Gewerbler Rolf Pfeiffer.

Armando Bianco 14.07.2021, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Plädiert für Zusammenhalt im lokalen Gewerbe: Rolf Pfeiffer, seit dem Jahr 2018 Präsident des Vereins Wirtschaft Buchs. Bild: Armando Bianco

Wie geht es dem Buchser Gewerbe?

Rolf Pfeiffer: Generell geht es unserer Wirtschaft gut bis sehr gut. Die Auftragslage ist bei vielen sehr gut. Darüber bin ich sehr glücklich.

Woran merkt man, dass es der Wirtschaft sehr gut geht?

Viele unserer Mitglieder sagen, dass sie viel bis extrem viel zu tun haben. Zwar haben einige darunter gelitten, dass keine Anlässe mehr stattgefunden haben, dafür konnte man online neue Geschäftsfelder erschliessen.

Man ist mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen.

Das kann man so sagen. In einigen Branchen ist die Auftragslage schlagartig angestiegen und massiv durch die Decke gegangen, und das ohne Zutun, sondern durch reinen Nachholbedarf.

Das gilt aber wohl nicht für alle Branchen.

Ja, es gibt auch Branchen, die noch nicht so richtig aus dem Loch gekommen sind. Geschäfte, denen die Kundschaft teils ins Internet abgewandert ist. Darauf muss man sich einstellen. Doch diese Flexibilität macht unsere Gewerbler und Kleinbetriebe aus. Sie sind innovativ und erfindungsfreudig.

Was meldet die Gastrobranche?

Diese Branche ist nach den Lockerungen gut angelaufen. Allerdings wird man die Löcher, die während der Pandemie entstanden sind, nicht mehr stopfen können. Hier ist der Nachholbedarf weniger gross als bei anderen Dingen. Die Solidarität in der Bevölkerung ist da, man geht wieder auswärts essen oder etwas trinken, aber das kompensiert nicht das, was der Gastronomie während Monaten verloren gegangen ist.

Waren die Branchen, denen es nun sehr gut läuft, auf den plötzlichen Boom vorbereitet?

Rechnen konnte man damit nicht unbedingt, dafür gab es zu viele Fragezeichen. Viele waren total überrascht und mussten die Auftragsflut mit grossen Anstrengungen anpacken.

Im Handwerks-, Industrie- und Baugewerbe ist derzeit vor allem die Beschaffung von Materialien und Rohstoffen ein Problem.

Ja, die Beschaffung ist ein akutes Problem. Viele Gewerbler müssen deutlich länger als üblich auf Bestellungen warten. Das zeigt sich in der ganzen Produktionskette und schlägt sich auch auf die Preise nieder.

Ist die Globalisierung ein Problem für lokales Gewerbe?

Die Schweiz hat in den letzten Jahren Teile ihrer Produktion in Billiglohnländer weggegeben, das rächt sich jetzt. Wir müssen aufpassen, um nicht in eine grössere Abhängigkeit zu fallen. Es muss versucht werden durch andere Bereiche ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Stimmen, die fordern, die Produktionen wieder in die Schweiz zurückzuholen, werden laut. Doch ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird.

Wird die Abhängigkeit zur Gefahr?

Mit der Abhängigkeit müssen wir zu leben lernen, nur schon weil die Schweiz nicht über viele Rohstoffe verfügt. In der Industrie hängt die Fertigung manchmal von einzelnen Komponenten ab, die momentan am Markt knapp sind. Dadurch stockt die ganze Produktion.

Die Folge sind steigende Preise.

Rolf Pfeiffer, Präsident Wirtschaft Buchs. Bild: PD

Die Wirtschaft und das Gewerbe müssen sich überlegen, wie sie Preissteigerungen weitergeben. Das Umfeld für Investitionen ist aufgrund der Zinssituation zwar interessant, doch der Endkunde wird dafür derzeit mit höheren Preisen konfrontiert.

Die Baubranche der Region zeigt sich seit Jahren krisenresistent.

Das hat viel mit der Einstellung in unserer Region zu tun. Die Gemeinden und die öffentliche Hand investieren gezielt und vorausschauend in die Infrastruktur. Mehr Zuzüger bedeutet mehr Nachfrage, beispielsweise im schulischen Bereich und bei öffentlichen Bauten. Für Private sind die Hypotheken momentan natürlich noch attraktiv.

Wie sehr profitiert die Baubranche von der Nähe zu Liechtenstein?

Die Nähe zu Liechtenstein ist belebend und sehr wichtig. Wir leben in einer vielseitigen und sehr schönen Region. Irgendwie gehören Liechtenstein und Werdenberg einfach zusammen, das zeigt sich an vielen Bereichen, sei es wirtschaftlich, kulturell oder sportlich. Wir sind ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Auf der politischen Ebene ist es aber natürlich so, dass nicht das Werdenberg mit Liechtenstein verhandelt, hier kommt die übergeordnete Ebene zum Zug. Es reden zwei Länder miteinander, also verhandeln Bern und Vaduz. Es braucht auf beiden Seiten gleich lange Spiesse für das Gewerbe.

Was kann Wirtschaft Buchs als Organisation bewirken?

Ich glaube, dass Gewerbevereine in Zukunft eine noch wichtigere Bedeutung bekommen werden. Das zeigt sich auch darin, dass unsere Vereinigung in immer mehr Projekten beratend und begleitend einbezogen und wahrgenommen wird. Das Miteinander wird im Zentrum stehen, im Sinne von Geben und Nehmen. Wir streben das bewusst an, bieten gerne Hand, können aber natürlich nicht immer alles beeinflussen.

Ist Solidarität sowieso gegeben in der Region Werdenberg?

Der Werdenberger tickt schon ein bisschen so, wir schauen füreinander. Begeisterung ist für mich aber fast noch wichtiger als Solidarität. Und Selbstvertrauen. Als Region dürften wir mit noch mehr Stolz hinstehen und zeigen, was wir alles können und was unsere Region bietet.

In welche Richtung soll sich die Bahnhofstrasse Buchs entwickeln?

Die Bahnhofstrasse hat nach Jahren des Umbaus eine strategisch gute Entwicklung hinter sich. Buchs hat Flair, es ist attraktiv hier einzukaufen. Die Bahnhofstrasse zeigt sich heute in einer Vielfalt. Qualität und Beratung stimmen.

Die Bahnhofstrasse soll ein Ort für Begegnungen sein. Ist sie das?

Einkaufen soll ein Erlebnis sein, dafür hat man in der Bahnhofstrasse viel getan. Sie zeigt sich von einer modernen Seite und hat gleichzeitig etwas vom «alten» Buchs bewahren können. Ich persönlich wünsche mir noch einen «grünen» Zugang, mehr Sitzgelegenheiten und Treffpunkte. Etwas, das zusätzlich Flair bringt. Vielleicht lässt sich auch die Grünaustrasse noch mehr beleben. Wichtig wäre, dass es keine leerstehenden Geschäfte gibt. Als Gewerbeverein hat man aber wenig Einfluss.

Braucht es mehr öffentliche Anlässe, um Kundschaft anzulocken?

Es ist richtig und wichtig, wenn sich jeder bemüht, damit die Bahnhofstrasse belebt ist. Aber letztlich geht es nicht, dass man jedes Wochenende das grosse Rambazamba in der Bahnhofstrasse hat, dafür ist sie zu stark ins Quartier eingebettet.

Hat Wirtschaft Buchs städtebauliche Erwartungen an Buchs?

Erwartungen stehen immer im Raum, die Entwicklung ist aber eher die Aufgabe des Stadtrats. Wir bieten gerne Hand um Projekte wie Chez Fritz, den Bildungsstandort oder auch andere wichtige KMU Innovationen anzuschieben. Dies generiert Investitionen und sichert Arbeitsplätze.