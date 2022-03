Buchs: Auf nördlichem Bahnhofareal enstehen 221 Wohnungen

Buchs In der «Rheincity» auf dem nördlichen Bahnhofareal sollen 221 Wohnungen entstehen Geplant sind auf dem 16’252 Quadratmeter grossen Areal 143 Mietwohnungen und 78 Wohnungen im Stockwerkeigentum sowie zwei kleinere Gewerberäume. 11.03.2022, 14.05 Uhr

Visualisierung der Wohn- und Gewerbeüberbauung Rheincity in Buchs. Bild: PD

Die St. Galler Immobilienentwicklerin Mettler2Invest AG hat im März 2021 das 16’251 m2 grosse Grundstück Areal «Rheincity», direkt am Bahnhof Buchs, von der SBB AG im Baurecht übernommen. Zusammen mit der Stadt Buchs, der SBB, dem Architekturbüro Baumschlager Hutter und Partner, sowie einer Fachjury, hat Mettler2Invest das Wettbewerbsprojekt auf der Basis des bestehenden Überbauungsplans in Workshops weiterentwickelt.

Bis im Frühjahr 2027 soll ein lebendiges Wohnquartier mit 221 Wohnungen entstehen. Geplant sind 143 Mietwohnungen und 78 Wohnungen im Stockwerkeigentum, sowie zwei kleinere Gewerberäume. Für einen geplanten Kinderhort im neuen Quartier wird aktuell eine Betreiberin bzw. ein Betreiber gesucht.

Projektstand und Lage

Zurzeit sind die Vorarbeiten für die Strassenumlegung im Gange. Die Güterstrasse, die derzeit noch mitten durch das Areal führt, wird künftig mit einer Baumallee entlang der Bahnlinie verlaufen. Die Güterstrasse mit Allee und der Uferweg entlang dem «Giessen» werden die neue Wohnüberbauung umrahmen. Zu den Bahngeleisen hin sind die drei Gebäudekörper mit Mietwohnungen angeordnet. Gegenüberliegend, im

Bereich der Naherholungszone des «Giessen», entstehen die Eigentumswohnungen in vier Gebäuden.

Das Areal «Rheincity» nördlich des Bahnhofs. Bild Heini Schwendener

Zwischen den Wohnhäusern besteht genügend Platz für einen grossflächigen, familienfreundlichen Park mit viel Grün, Spiel- und Sitzgelegenheiten – eine grosszügige Begegnungs- und Erholungszone für die künftigen Bewohnenden. Das Wohnquartier «Rheincity» befindet sich in der Zentrumszone, rund 400 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Der Bahnhof Buchs in Sicht- und Gehdistanz, der Autobahnanschluss A13

innerhalb weniger Minuten erreichbar.

Nachhaltigkeit und Lebensqualität

Die Eigentumswohnungen werden in Massivbauweise erstellt. Die Mietwohnungen im Holzbau richten sich nach Minergie ECO und dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS Gold). Die Beheizung erfolgt CO2-neutral über das städtische Fernwärmenetz. Eine Raumkühlung im Sommer ist mittels «Freecooling» durch die Grundwassernutzung möglich. Der Park wird mit Regenwassertanks bewässert und der «Giessen» wird während der Bauphase der ersten Etappe auf der gesamten Länge des Quartieres renaturiert.

Eine PV-Anlage auf dem Dach und die Ausrüstung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, stehen für das rundum nachhaltig konzipierte Wohnquartier mit hoher Lebensqualität.

Zeitlicher Ablauf

In der ersten Etappe (Süd) entsteht das Mehrfamilienhaus A1, mit total 69 Mietwohnungen in der Grösse von 1½ bis 5½ Zimmer. Im südlichen Teil des Gebäudes A1, angrenzend an den Theaterplatz, ist ein Gewerberaum vorgesehen.

Zusätzlich werden in der ersten Etappe die Häuser C1 mit 14 Wohnungen und C2 mit 27 Wohnungen gebaut. Diese Wohnungen werden als Stockwerkeigentum im Baurecht in den Grössen von 2½ bis 5½ Zimmer erstellt. Der Baubeginn der ersten Etappe ist auf Anfang 2023 geplant.

Der Bezug der Wohnungen der ersten Etappe ist im ersten Quartal 2025 vorgesehen. In der zweiten Etappe (Nord 2025–2027) entstehen weitere 74 Mietwohnungen in den Gebäuden A2 und B1. Im Erdgeschoss des Gebäudes B1 ist ein Kinderhort vorgesehen. Die Wohnungen im Stockwerkeigentum der zweiten Etappe entstehen in den Gebäuden C3 (27 Wohnungen) und C4 (10 Wohnungen).

Für die gesamte Überbauung ist eine Tiefgarage mit 142 Parkplätzen und zusätzlich 22 Aussenparkplätzengeplant. Die Baueingabe wird im März 2022 eingereicht und öffentlich aufgelegt. Mit der Baubewilligung sollte im Frühsommer 2022 gerechnet werden können. (pd/red)