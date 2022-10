FC Buchs: Das Jubiläumsbuch wurde umfangreicher als geplant

Buchs «In 100 Jahren ist viel passiert»: Das Jubiläumsbuch des FCB wurde umfangreicher als geplant Der OK-Präsident der Jubiläumsfeierlichkeiten des FC Buchs, Jack Rhyner, äussert sich begeistert zum Jubiläumsbuch und lobt die Arbeit des Autorenteams. Robert Kucera 21.10.2022, 05.00 Uhr

Jack Rhyner ist sehr zufrieden damit, wie die zahlreichen Autoren die Geschichte des Fussballclubs Buchs im Jubiläumsbuch erzählen. Bild: Robert Kucera

Mitte August war es endlich so weit: Der FC Buchs hat sein 100-Jahr-Jubiläum gefeiert und an den Festivitäten wurde das Buch «Fussballclub Buchs 1921–2021» der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

«Es ist ein Buch entstanden, wie wir es vom Umfang her nicht erwartet hätten», sagt Jack Rhyner, Ehrenpräsident FC Buchs und OK-Präsident der 100-Jahr- Feier, mit einem Schmunzeln und ergänzt:

«150 Seiten waren geplant. Nun wurden es 300. Dies zeigt, dass in den letzten 100 Jahren viel passiert ist.»

Zwei Monate nach der Präsentation ist rund die Hälfte der 300 gedruckten Exemplare unters Volk gekommen. Das Interesse an der Geschichte des FC Buchs freut Rhyner.

Das Gründerteam von 1921 in den an der Gründungsversammlung beschlossenen Clubfarben. Bild: Friedrich Müller, Buchs (Archiv FC Buchs)

Emotionen und Menschen wichtiger als Zahlen

«Ich finde, es ist ein gelungenes Buch», lobt er die Arbeit der Autoren und Gestalter. Wie er festhält, sind er und das OK vom Endprodukt begeistert und man habe sehr positive Rückmeldungen erhalten. Spass am Buch, sagt Rhyner, habe er allerdings erst gehabt, «als ich langsam das Licht am Horizont sah». Aus seiner Sicht sollte man jetzt die Gelegenheit nutzen, sich ein Stück Buchser Geschichte zu sichern. «Eine zweite Auflage ist bis jetzt nicht geplant», hält Rhyner fest.

Beengte Verhältnisse in den alten Klubkabinen: Die Junioren einer einzigen Altersklasse setzen im Jahr 2007 ein klares Zeichen und demonstrieren ihre Abneigung. Bild: Archiv Robert Kucera

Das Buch, so erklärt der ehemalige FCB-Präsident, besticht durch seine reichen Hintergrundinformationen zum Verein, aber auch zum Zeitgeist des jeweiligen Jahrzehnts. Zahlen und Fakten wurden kurz gehalten. Viel wichtiger sind Emotionen, Menschen sowie amüsante und weniger erbauliche Geschichten. Mal wird der FC Buchs im Hoch gezeigt, dann geht es wieder hinab. Zuweilen wird es kurios, dass selbst das Banale als erfrischend wahrgenommen wird.

Ein Hauptthema ist beispielsweise die ewige Suche nach dem idealen Fussballplatz. Etwas, was auch in den kommenden 100 Jahren den Vorstandsmitgliedern und Fans des FC Buchs erspart bleiben möge, so der Wunsch von Rhyner.

Erinnerungen an Hans Müntener

Neun Monate, so die Schätzung Rhyners, habe man benötigt, um sämtliche Informationen zu sammeln, Texte zu verfassen, Bilder zu platzieren und schliesslich das Endprodukt in Buchform herauszubringen. Ein Kapitel, das nicht fehlen durfte, ist der Aufstieg im Sommer 2017 in die 2. Liga interregional – ein bislang einmaliges Ereignis in der 100-jährigen Geschichte des FC Buchs.

Der Höhepunkt in der 100-jährigen Geschichte des FC Buchs: Die Spieler feiern 2017 ausgelassen den Aufstieg in die 2. Liga Interregional. Bild: Robert Kucera

Jack Rhyner beschreibt, dass es nicht einfach war, nichts und niemanden zu vergessen und damit zu brüskieren. Wenn jemand doch vergessen ging, tue es ihm leid, es war sicher nicht böse Absicht. Zur Pflicht habe man sich ebenfalls gemacht, im Jubiläumsbuch «Fussballclub Buchs 1921–2021» die besten Spieler aus Buchs zu zeigen.

Amateur-Länderspiel Schweiz gegen Niederlande: Hans Müntener im Zweikampf mit Verteidiger Visser. Bild: Fussballmagazin «Tipp», 7. 5. 1963

Der Favorit des Ehrenpräsidenten ist Hans Müntener.

«Er war nach seinen Verpflichtungen in Winterthur und Vaduz ein wesentlicher Träger unseres Vereins als Spieler, Spielertrainer und Trainer. Wenn ich seine Bilder sehe, kommen mir die vielen freundschaftlichen Stunden in den Sinn, die wir verlebt haben.»

Hinweis: Zu beziehen ist das Jubiläumsbuch des FC Buchs per Mail bei rhyner@rlbanwaelte.ch