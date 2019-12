Buchs holt den Wochensieg bei «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» Bei der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» gewann der Beitrag von Mario Robbi über die Stadt Buchs. Alexandra Gächter 06.12.2019, 19.04 Uhr

Lucien Nigg war Teil der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz». Hanspeter Schiess

Am Montag wurde die Stadt Buchs von TV-Rheintal-Moderator Mario Robbi in der Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» auf SRF1 vorgestellt (der W&O berichtete am 30. November). Zusammen mit Schmerikon, Wattwil, Weesen und Nesslau kämpfte Buchs um den Wochensieg. Gestern Abend, nach der Ausstrahlung des letzten Beitrages, stand fest: Buchs hat gewonnen. Stolze 38 von 40 Punkten konnte Mario Robbi mit der Vorstellung seines Heimatortes ergattern. Zwei von vier Personen gaben dem Beitrag über Buchs mit 10 Punkten das Maximum, von den anderen zwei erhielt Buchs je 9 Punkte. Nesslau landete mit 36 Punkten auf dem zweiten, Schmerikon (35 Punkte) auf dem dritten, Wattwil (31 Punkte) auf dem vierten und Weesen (26 Punkte) auf dem fünften Platz. Als Siegesprämie durfte Mario Robbi 1000 Franken entgegennehmen. «Mich freut der Sieg natürlich. Da ich der Erste war, der gefilmt wurde, dachte ich, das sei ein Nachteil. Ich denke aber, dass ich einen guten Bezug zu Buchs schaffen konnte», sagte Robbi. Er zeigte von Buchs den Werdenbergersee, die Töpferei von Hans Schwendener, den Greifvogelpark von Lucien Nigg und servierte im Hölzigen Alvier Ribel.