Die SVP Buchs hat beschlossen, das am 12. April 2021 veröffentlichte, neue Feuerschutzreglement der Stadt Buchs abzulehnen und das Referendum zu ergreifen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Ortspartei stört sich insbesondere am erhöhten Höchstbetrag der Feuerwehrersatzabgabe, welcher nach den Plänen des Stadtrates um 100 Prozent steigen soll.

23.04.2021, 08.41 Uhr