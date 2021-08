Buchs: Baugesuch für Hochhaus auf dem Areal Chez Fritz

Buchs Hochhausprojekt «Chez Fritz»: Baugesuch wurde eingereicht, obwohl ein kantonaler Rekursentscheid noch ausstehend ist Die HRS Real Estate AG wählte ein unübliches Vorgehen, um beim Hochhausprojekt im Buchser Zentrum Zeit wettzumachen. Die Hilti Gruppe ist mögliche Mieterin einer grossen Bürofläche. Heini Schwendener 23.08.2021, 16.02 Uhr

So soll die Überbauung auf dem dem ehemaligen Chez Fritz-Areal dereinst aussehen. 112 Wohnungen und 4300 Quadratmeter Büro-, Verkaufs- und Restaurationsfläche beinhaltet das Sockelgebäude mit dem 64 Meter hohen Turm. Visualisierung HRS Real Estate AG

Das Rechtsverfahren zum geplanten 64 Meter hohen Gebäudes auf dem ehemaligen «Chez Fritz»-Areal ziehe sich seit Jahren wegen des immer gleichen Einsprechers in die Länge, sagten Vertreter der Projektentwicklerin des «Chez Fritz»-Hochhauses, der HRS Real Estate AG, am Montag gegenüber dem W&O. Nach Einschätzung von Beteiligten dürften die kantonalen Behörden nun aber in den nächsten Wochen über den Rekurs zum Sondernutzungsplan entscheiden.

Erstes Hochhaus-Projekt wurde 2007 vorgestellt

Pläne für ein Hochhaus auf dem Chez Fritz-Areal gibt es schon seit 2007, damals war von einem 50 Meter hohen Turm die Rede. Dieses Projekt wurde später wegen erfolgreicher Einsprachen zurückgezogen. Jahre später folgte ein zweites Projekt mit einem 64 Meter hohen Turm. Nach der Zustimmung des Buchser Stimmvolks an der Urne zum Teilzonenplan «Chez Fritz» im Jahr 2016 schien der Weg frei.

Die HRS Real Estate AG bezeichnet den damaligen Volksentscheid als «Neustart» und als Meilenstein. Ein weiterer waren die Anpassungen, die durch das neue st. gallische Planungs- und Baugesetz erforderlich waren. Nach dem jahrelangen Rechtsverfahren wegen des Einsprechers sei nun das Baugesuch ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur baldigen Realisierung dieses Projekts, sagte Projektentwickler Michael Breitenmoser von der HRS Real Estate AG.

Wartezeit genutzt, Baugesuch eingereicht

Die HRS Real Estate AG und die Eigentümerin des Areals haben die lange verfahrensrechtliche Wartezeit aktiv genutzt und die zahlreichen Planungen für das Hochhaus-Projekt minutiös ausgearbeitet. Die für das Baugesuch benötigten Unterlagen liegen schon seit längerer Zeit vollständig vor. Am 3. August wurden sie der Stadt Buchs offiziell zur Prüfung der Vollständigkeit sowie zur baldigen Publikation des Baugesuchs übergeben. In dieser Woche werden die Bauvisiere gestellt.

Am Montag wurde mit dem Aufstellen der Bauvisiere begonnen. Bild: Heini Schwendener

Die Beteiligten hoffen auf einen positiven Rekursentscheid des Kantons und auf ein Vorwärtskommen des Projekts ohne neuerliche Verzögerungen. Deshalb reichte die HRS Real Estate AG ihr Baugesuch bereits vor dem kantonalen Rekursentscheid ein. Dies sei zwar unüblich, sagte Michael Breitenmoser, begründete es aber wie folgt:

«Wir haben diesen Weg gewählt, um das Verfahren voranzubringen. Wir möchten keine weitere Zeit mehr.»

Baldmöglichst solle mit dem Bau des Hochhauses begonnen werden. Voraussetzung hierfür sind ein rechtskräftiger Sondernutzungsplan sowie das Vorliegen einer Baubewilligung.

Hilti als möglicher Mieter

Die Hilti Gruppe konnte ihre Wachstumsstrategie in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterführen und ihre internationale Marktposition festigen. Der Standort Buchs ist für die Hilti Gruppe von grosser Bedeutung. So hat die Gruppe ihr Interesse bekundet, eine grössere Fläche des «Chez Fritz»-Hochhauses längerfristig für Büros nutzen zu wollen. Der veränderten Arbeitswelt solle durch moderne, flexible Büroräumlichkeiten Rechnung getragen werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Das Hilti-Gebäude in Buchs liegt neben dem «Chez Fritz»-Areal. Bild: Heini Schwendener

Räumlichkeiten für kreative Teamarbeit, Einzelarbeitsplätze, Kaffeeecken und nicht zuletzt eine Begegnungs- und Erholungszone auf der Dachterrasse des Bürotrakts werden für ein attraktives Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen.