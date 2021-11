Rapper Luuk tritt im Buchser Club Krempel auf

Im Krempel finden im November und Dezember drei Anlässe statt, die es in sich haben. Am 20. November ist die «Alles 90er & 2000er»-Party mit Buffalo & Wallace angesagt. Das Duo und das Publikum haben es in den letzten Jahren jeweils im November richtig krachen lassen. Am 4. Dezember steht das Konzert Red Tape Redemption & Megaton Sword auf dem Programm. Und am 18. Dezember wird zur legendären Lametta Party eingeladen mit viel Sound und Spass.