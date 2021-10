Buchs Handwerkliche und mentale Stärke: Wie Zimmermänner an den SwissSkills die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen In Buchs kämpft während fünf Tagen der Berufsnachwuchs an den Schweizer Berufsmeisterschaften um den Titel. Die besten Fünf werden ins Nationalteam aufgenommen und es winkt die Chance, dereinst an den WorldSkills teilnehmen zu können. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 21.10.2021, 13.20 Uhr

Bilder: Heini Schwendener

«Hier zimmert das Nationalteam» lautet der Slogan auf einer riesigen Werbebande, die unter dem Dach der BZB-Mehrzweckhalle hängt. Darunter beugen sich zwölf junge Zimmermänner über ihre Pläne, Maschinen und Gerätschaften und bearbeiten Holzstücke mit grossem Können und Präzision. Jeder der SwissSkills-Teilnehmer aus der ganzen Schweiz hofft darauf, am Ende des Berufswettbewerbs am Samstag als Sieger ausgerufen zu werden. Die besten fünf Absolventen dieses Wettbewerbs werden ins Nationalteam aufgenommen.

Geschenkt wird den jungen Berufsleuten nichts

Bis zum Sieg beziehungsweise bis zur Aufnahme ins Nationalteam wird den jungen Berufsleuten freilich nichts geschenkt. Seit sie am Dienstag zu den SwissSkills nach Buchs angereist sind, arbeiten sie an einer grossen Aufgabe, für die ihnen insgesamt 22 Stunden Zeit zur Verfügung stehen.

Die BZB-Halle bietet ideale Voraussetzungen für die SwissSkills.

Peter Schwarz ist der Chefexperte, der mit seinem Team am Schluss die Arbeiten der Kandidaten beurteilt. Er erklärt:

«Aufgabe der jungen Zimmerleute während den 22 Stunden ist es, aufgrund eines Plans das Modell einer Wandkonstruktion, eines kleinen Geländers und eines Dachaufbaus zu erstellen.»

Ausserdem gab es zwei «Powerzimmermann»-Aufgaben am Mittwoch und am Donnerstag zu lösen. Dabei ging es um Tempo, ohne aber das genaue Arbeiten ausser Acht zu lassen. Schwarz ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Wettkampfs.

Impressionen von den SwissSkills der Zimmermänner in Buchs. Bilder: Heini Schwendener

Die Rahmenbedingungen, die das Nationalteam in Buchs vorfindet, lobt er in höchsten Tönen:

«Die Infrastruktur ist super, die Kandidaten können in einem beheizten Raum arbeiten, der Boden ist eben und die Beleuchtung passt.»

Chefexperte Daniel Schwarz (links) erläutert den jungen Zimmerleuten die anstehenden Aufgaben.

Ein Blick auf den Wettkampf

An den zwölf Hobelbänken in der BZB-Mehrzweckhalle ist den jungen Zimmermännern die Anspannung anzusehen. Vor wenigen Minuten wurde ein Spezialwettbewerb im Rahmen der SwissSkills gestartet, der sogenannte «Powerzimmermann». Wer kann die knifflige Verbindung zweier Holzstücke am schnellsten, aber gleichzeitig auch möglichst genau zimmern?

SwissSkills-Teilnehmer Janik Hinterberger aus Ohmstal (LU) hat einen lokalen Bezug: Er wohnte seine ersten fünf Jahre in Sennwald und ist auch seither immer wieder im Werdenberg zu Besuch.

Die jungen Männer – einige von ihnen bereits ausgebildete Zimmermänner, andere noch im vierten Lehrjahr – geben alles. Chefexperte Peter Schwarz erkennt schnell, wer die Aufgabe am besten angeht. «Es gibt verschiedene Arbeitstechniken», sagt er. Selbst ein Laie sieht die Unterschiede. Während einer der Kandidaten schon bald einmal eine Maschine zu Hilfe nimmt, setzen andere viel stärker und länger auf Handarbeit.

Es winken das Nationalteam und eventuell die WorldSkills

An den SwissSkills in Buchs trifft sich die Crème de la Crème der jungen Zimmerleute. Aus 29 Interessenten wurden die zwölf besten ausgewählt. Sie kämpfen in Buchs um den Einzug ins Nationalteam, und damit auch um die Chance, dereinst an internationalen Wettkämpfen oder sogar an den WorldSkills teilnehmen zu können. Peter Schwarz erklärt:

«Bei internationalen Wettbewerben sind der Zeitdruck und die Komplexität der Aufgabenstellung sehr hoch. Darum sind solche Wettbewerbe wie hier in Buchs sehr wichtig.»

Der Chefexperte der SwissSkills aus dem thurgauischen Raperswilen weiss aus eigener Erfahrung: «Es braucht handwerkliche und mentale Stärke, um sich international durchzusetzen.»

Der Power-Wettbewerb ist inzwischen zu Ende. Der Schnellste hat auch eine gute Arbeit abgeliefert. Die grosse Anspannung der Kandidaten ist inzwischen etwas gewichen. Nun beugen sich die jungen Zimmerleute wieder über ihre grosse Aufgabe, die sie bis Samstagmittag zu erledigen haben. Alle arbeiten sie mit den gleichen Materialien, Werkzeugen und Maschinen.

Rolf Pfeiffer, Chef des lokalen OK der SwissSkills.

Auch beim lokalen OK-Chef Rolf Pfeiffer von der Werdenberger Wirtschaftsorganisation ist nach der Hälfte der SwissSkills die Anspannung kleiner als noch zu Beginn. Alles habe bisher bestens geklappt. Die Infrastruktur, die Unterkunft sowie die Verpflegung mit Rahmenprogramm werde von den Zimmermännern und den Verantwortlichen des Nationalteams gelobt.