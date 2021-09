1929 wurde der Handharmonika-Klub Buchs gegründet

Buchs Handörgeler erfreuten vor 92 Jahren die Buchser Bevölkerung Im Jahr 1929 wurde der Handharmonika-Klub Buchs zur volkstümlichen Unterhaltung gegründet. Die Darbietungen waren sehr beliebt. Hansruedi Rohrer 05.09.2021, 17.00 Uhr

Stolz und freudig zeigen sich diese jungen Mitglieder der einstigen musikalischen Vereinigung mit ihren Instrumenten. Archiv Hansruedi Rohrer

Im Jahre 1929 veranlasste der nebenberuflich tätige Handharmonikalehrer Gottlieb Tinner die Gründung eines Handharmonika-Klubs. Gemäss den Statuten, welche 1937 revidiert wurden, war Sinn und Zweck des Vereins «durch gute und sorgfältige Schulung das Handharmonika-Spiel zu pflegen; durch geeignete Anlässe, wie Konzerte, Teilnahme an Wettspielen usw. das ihm gebührende Ansehen zu verschaffen; die Geselligkeit unter den Vereinsmitgliedern zu pflegen.»

Präsident war damals Ulrich Bernegger-Greuter, Heinrich Rohrer-Golay versah das Amt als Aktuar, und Ulrich Steiger schaute als Kassier zu den Finanzen. Zu jener Zeit war die volkstümliche Musik noch gefragt, und wo die «Handörgeler» auch auftraten, ihnen war eine begeisterte Zuhörerschaft sicher. Deshalb wurden immer wieder Konzerte in Buchs und der Umgebung veranstaltet. Wie zum Beispiel das Konzert im Juli 1932 bei der Sommerwirtschaft Schneggen.

Die «Handörgeler» (etwa 1937) machen Werbung für ein Konzert. Archiv Hansruedi Rohrer

Dazu war im W&O vom 15. Juli zu lesen: «Wer schon Gelegenheit hatte, die früheren Konzerte der jungen Handharmonikaspieler zu hören, war immer sehr zufrieden über das Gebotene und wir zweifeln keineswegs, dass auch das Konzert vom Sonntag unter der bewährten Leitung Gottlieb Tinners wiederum die Zuhörer reichlich befriedigt und ihnen einige genussreiche Stunden verschafft. Also auf zum Handharmonika-Konzert.»

Schon bald waren es 25 Spieler, die einem Klubleben nachgingen

In schon kurzer Zeit war die Mitgliederzahl auf 25 Spieler angewachsen. Die Proben fanden wöchentlich einmal im Restaurant «Volkshaus Grüneck» statt (heute Hotel Buchserhof). Die Familie Tinner zog etwas später aus der Gemeinde Buchs fort. Die Leitung des Klubs, der sich inzwischen in eine Senioren- und eine Juniorenabteilung aufgeteilt hatte, wurde an Julia Freund übertragen.

Klub-Ausflug nach Passugg 1930, rechts Vereinsgründer Gottlieb Tinner. Archiv Hansruedi Rohrer

Sie erinnerte sich im Jahre 1982 ans frühere Klubleben: «Bei den Zusammenkünften wurde manche Jugendfreundschaft geschlossen und teilweise bis heute noch erhalten. Auf den Handharmonika-Koffern sitzend, belagerte man auf dem Heimweg zu zweit oder in kleinen Gruppen gewisse Strassenecken. Da wurde gescherzt und gelacht, aber auch von wichtigen Neuigkeiten und Geheimnissen erzählt. Schon dazumal fand man den Heimweg ebenso wichtig wie die Proben.»

1937 eine neue Handharmonika-Musikschule eröffnet

Als 1937 Hans Sulser eine neue Musikschule eröffnete, wurde der Handharmonika-Klub Buchs der Handharmonikaschule K. Strebel, Chur, übertragen. Unterstützung erhielt der Klub durch die musikalische Unterrichtserteilung von Peter Knupp.

Der noch junge Handharmonika-Klub Buchs mit Gründer und Musiklehrer Gottlieb Tinner. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Dazu der W&O vom 19. Januar 1944: «Das Konzert vom letzten Sonntag im «Grütli» in Werdenberg, das als erstes Konzert des Handharmonika-Klubs unter Leitung von P. Knupp bezeichnet werden kann, hatte, wie zu erwarten war, einen sehr guten Erfolg. Bereits eine Viertelstunde vor Beginn war der Saal voll, so dass die letzten Besucher keinen Platz mehr fanden. Allgemein hörte man übereinstimmendes Lob über das Dargebotene. Man spürte so richtig die volle Hingabe aller Mitwirkenden, und es darf erwähnt werden, dass ein solch reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm kaum erwartet wurde.»