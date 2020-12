WErdenberg und Obertoggenburg Buchs-Gams-Nesslau mit der Bahn 1920: Ein kühnes Projekt und andere Ereignisse vor 100 Jahren Mit einem Bahnprojekt von 1920 hätte Buchs den Schienenanschluss ins Toggenburg erhalten. Doch es blieb alles beim alten. Ein Rückblick auf einige Projekte in der W&O-Region vor 100 Jahren. Hansruedi Rohrer 03.12.2020, 09.50 Uhr

Das Dorf Gams (Bild 1920) wäre ein zentraler Knotenpunkt für die geplante Schmalspurbahn Nesslau-Buchs gewesen. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Der Erste Weltkrieg war erst seit zwei Jahren zu Ende und die wirtschaftlichen Aussichten nicht sehr rosig, eine fortschreitende Arbeitslosigkeit machte sich bemerkbar, zudem grassierte auch noch die Maul- und Klauenseuche: Das Jahr 1920 war nicht in allen Belangen ein gutes Jahr. Das bestätigt auch ein Blick in die lokalen Zeitungen «Werdenberger & Obertoggenburger» und «Werdenberger Nachrichten» jener Zeit.

Den folgenden Angaben liegen jedoch auch «positive» Meldungen der Zeitungsspalten im zweiten Halbjahr 1920 zugrunde. So warb Fotograf Friedrich Müller zum Beispiel voller Tatendrang in einem Inserat vom 25. September, dass er sich in seinem Atelier an der Schulhausstrasse in Buchs für «moderne Aufnahmen jeder Art zu mässigen Preisen in bekannt sorgfältiger Ausführung, feine Vergrösserungen nach jedem Bilde und schnelle Lieferung von Photos für Passzwecke höflich empfiehlt.» Das Atelier war übrigens täglich geöffnet.

Das Haus Foto Müller mit Atelier an der Schulhausstrasse, Buchs. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Und ab 2. Oktober nahm G. Zogg & Michel, Buchs, Bestellungen auf Kabis mit Köpfen entgegen. Die Familie Sigrist vom Bad Rans verkündete auf 10. Oktober 1920 «Bad-Schluss bei flotter Musik und mit prima Sauser sowie Schweinsstückli mit Sauerkraut.»

Eine Toggenburg-Werdenberg- Bahn war geplant

Der Regierungsrat richtete anfangs Oktober eine Botschaft an den Grossen Rat (Kantonsrat) betreffend der Benützung der Staatsstrassen Nummer 13 und 35, Nesslau-Gams und Gams-Buchs für die Erstellung und den Betrieb einer elektrischen Schmalspurbahn «Toggenburg-Werdenberg». Die Idee kam von einem Initiativkomitee. Die Bahn sollte grösstenteils mit eigenem, vom Staatsstrassengebiet unabhängigen Trassee gebaut werden. Die gesamte Schienenlänge sollte 32 Kilometer betragen, wobei das Geleise in den Bereichen Werdenberg und Buchs in die Fahrbahn der Staatsstrasse eingelegt würde.

Auszug aus der Botschaft betreffend Schmalspurbahn im kantonalen Amtsblatt. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Die neue Bahn sollte eine erwünschte Entlastung der Staatsstrasse bringen. Unter Beachtung verschiedener Bedingungen wurde einer sich bildenden Gesellschaft die Konzession vom Grossen Rat erteilt. Der Konzessionär hatte ein vollständig ausgearbeitetes Detailprojekt über die ganze Anlage mit allen ihren Nebenbestandteilen und Bauten vorzulegen. Zu beachten galt es unter anderem:

«... dass durch die Ortschaften Werdenberg und Buchs, wo das Bahngeleise in die Strassenfahrbahn eingebaut wird, die zur Verwendung kommenden Rillenschienen derart eingeschottert werden, dass die ganze Fahrbahn mit Fuhrwerken anstandslos befahren werden kann.»

Eine kolorierte Postkarte der Bahnhofstrasse aus jener Zeit, links Haus Metzger (heute Mobiliar). Archiv Hansruedi Rohrer

Das Projekt hätte in drei Etappen ausgeführt werden können: 1. Etappe Buchs-Gams, 2. Etappe Nesslau-Wildhaus, 3. Etappe Wildhaus-Gams. Im April 1922 unterstützte der Bundesrat das Projekt, und im Juli 1922 wurde die Konzession erteilt.

Die vorgeschriebenen Fristen zur Finanzierung, der Konstituierung der Gesellschaft und dem Bau der Bahn verstrichen ungenutzt. Und so löste sich das Projekt wieder in Luft auf. Schon im Jahre 1907 entstand ein ähnliches Projekt einer Werdenberg-Toggenburgbahn. Auch da blieb es beim Wunsch.

Das Gasthaus Bad Rans in der Gemeinde Sevelen, Postkarte aus dem Jahr 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Ein Bezirksgymnasium in Buchs

Mitte Oktober machte bei einigen Bevölkerungsschichten der Wunsch die Runde, man möge doch Buchs als Sitz eines werdenbergisch-oberländischen Bezirksgymnasiums näher ins Auge fassen. Die Ortschaft liege zentral und besitze schon eine sehr gut ausgebaute Realschule, an die das Gymnasium ohne grosse Kosten, aber als staatliche Abteilung angeschlossen werden könnte. Das Buchser Gymnasium kam nie.

Die politische Bürgerversammlung von Sonntag, 24. Oktober in der evangelischen Kirche wurde von 552 Bürgern besucht. In der allgemeinen Umfrage wurde die Staubplage auf den Strassen diskutiert. Mit einer Beschotterung oder Teerung könnte dem entgegengewirkt werden, regte Nationalrat Schwendener an.

Die Fischzuchtanlage Heuwiese 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Eine Zeitungsnotiz betreffend Fischzucht: «Mit Anfang November ist die grosse und prächtig eingerichtete Fischzuchtanstalt des Herrn Charles Wyss auf der Heuwiese, Gemeinde Wartau, durch Kauf an Herrn Lebrecht Ammann in Haggen-Bruggen übergegangen. Die Anlage umfasst ein Wohngebäude mit Brutanstalt und Remise, zirka 30 Aufzuchtteiche für Sömmerlinge, Jährlinge und Mutterfische sowie kleinere Bassins zur Kultur von Plankton. Es ist die grösste und bedeutendste Fischzuchtanstalt in der Ostschweiz.»

Massnahmen zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche

Der Gemeinderat Sennwald erliess am 23. November infolge Weiterverbreitung der Maul- und Klauenseuche seuchenpolizeiliche «Vorschriftsmassregeln»:

«Alles Hausieren von Personen aus verseuchten Gemeinden oder solchen, die verseuchte Gebiete betreten haben, ist verboten. Das Freilaufenlassen von Hunden sowie die Ausübung der Jagd im Bereiche der politischen Gemeinde Sennwald ist untersagt. Die Polizeiorgane sind ermächtigt, frei umherstreichende Hunde zu beseitigen.»

Am 18. Dezember wurde eine flotte Schlittbahn vom Buchserberg gemeldet. Die Geschäfte kündigten auch den Verkauf von Weihnachtsgeschenken an, wie etwa Gottlieb Häusermann an der Bahnhofstrasse, Buchs. Dort hiess es:

«Freudige Überraschungen für Kinder sind Puppenwagen, Stoss- und Ziehwägeli, Eisenbahnen, Rössli, Kühe, Puppen, Schaukelpferde, Gesellschaftsspiele, Musikinstrumente und viel anderes Lustiges.»