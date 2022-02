Buchs: Ortsgemeinde will Hochhaus kaufen

Buchs Für 4,95 Millionen Franken: Ortsgemeinde will Hochhaus kaufen Der Verwaltungsrat bezeichnet den Kauf der Liegenschaft an der Volksgartenstrasse 47 als einmalige Chance. Heini Schwendener 15.02.2022, 05.00 Uhr

Das markante Hochhaus im Gebiet Flös: Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs möchte vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Bild: Heini Schwendener

Die Eigentümerin möchte ihr weitherum sichtbares Hochhaus im Gebiet Flös verkaufen. Seit dem Oktober 1966 besteht für die Liegenschaft an der Volksgartenstrasse 47 ein Baurechtsvertrag. Nun will die Ortsgemeinde Buchs als Grundeigentümerin ihr Vorkaufsrecht geltend machen. 4,95 Millionen Franken kostet das Mehr­familienhaus. Der Kauf ist ein Traktandum der nächsten Bürgerversammlung, die wegen der Coronapandemie am 3. April «schriftlich» stattfinden wird.