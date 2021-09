Buchs Frauenchor Buchs ehrt drei langjährige Mitglieder Der Frauenchor Buchs hat kürzlich seine Hauptversammlung abgehalten. Präsidentin Annelies Bosshard blickte an der kürzlich im Restaurant Taucher abgehaltene Hauptversammlung zurück auf ein ausserordentliches Jahr. 24.09.2021, 14.15 Uhr

Grosse Freude über die Ehrung bei den Sängerinnen des Frauenchor Buchs: (von links) Kathrin Jufer, 40 Jahre Mitglied, Elsi Schwendener, 45 Jahre Mitglied, Rosalinde Aeschbacher, 25 Jahre Mitglied. Bild: PD

Der gesamte Vorstand stellte sich wieder zur Verfügung und wurde einstimmig und mit Applaus bestätigt. Drei Chormitglieder durften für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: Elsi Schwendener und Kathrin Jufer halten dem Frauenchor seit 45 bzw. 40 Jahren die Treue. Rosalinde Aeschbacher ist seit 25 Jahren dabei und wird somit zum Ehrenmitglied des Frauenchors ernannt.

Eintägige Reise und Auftritte geplant

Nach den Proben für das Frühlingskonzert musste das Vereinsleben zufolge der Pandemie ausgesetzt werden. Die Proben, die gesanglichen Anlässe und auch die Teilnahme am Chlausmarkt wurden abgesagt. Und allen Mitgliedern wurde bewusst, wie sehr sie das Singen und die Chorgemeinschaft vermissen. Wenigstens konnte telefonisch und per WhatsApp-Chat der Kontakt zueinander aufrechterhalten werden.

Das Programm des restlichen Jahres 2021 ist kurz: im Oktober ist eine eintägige Reise geplant, am 14. Dezember wird der Chor den Rorategottesdienst in der kath. Kirche mitgestalten, und am ersten Dezemberwochenende wird der Frauenchor wieder mit einem Stand am Buchser Chlausmarkt zu finden sein und hausgemachte Guetzli, Konfitüre, Grittibänze usw. anbieten.

Jeden Montag wird geprobt

Die Proben finden jeden Montag um 20 Uhr im kath. Pfarreizentrum Buchs statt, ausser während der Schulferien. Die Präsidentin Annelies Bosshard, Telefon 081 756 52 73, gibt gerne Auskunft. Wichtig ist nur die Freude am Singen. Notenlesen ist nicht erforderlich. Interessierte Frauen jeden Alters sind an einer unverbindlichen Schnupperprobe willkommen. Auch auf Facebook findet man Infos über den Frauenchor. (pd)