Buchs Feuerwehr leistet einen Spezialeinsatz für Mehlschwalben Die Feuerwehr Werdenberg Süd unterstützte den Natur- und Vogelschutzverein Buchs-Werdenberg bei der Arbeit. 06.10.2021, 05.00 Uhr

Reparaturarbeiten in luftiger Höhe. Bilder: PD

Am letzten Samstag konnten dringende Verbesserungen bei den Nisthilfen für Mehlschwalben am Gebäude der Firma Büchel an der Gewerbestrasse 4 in Buchs durchgeführt werden.