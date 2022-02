Buchs: «Struktura 24» sorgt bei Kleinpflanzer für Stirnrunzeln

Buchs Fertig mit der Feldruh? «Struktura 24» sorgt bei Kleinpflanzer für Stirnrunzeln Buchser Kleinpflanzer sind nicht erfreut. Denn die Ortsgemeinde möchte ihre Parzellen an zwei Orten zu bündeln. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Die hellen Flächen (in den Bildern jeweils oben rechts) zeigen, wo künftig die Kleinpflanzer-Parzellen sein werden: Für den Süden von Buchs im Raum Morgenweid, anschliessend an die Familiengärtner (Bild links) und im Norden von Buchs im Gebiet Fegeren, anschliessend an den Familiengärtner-Verein Buchs. Kleinpflanzer Peter Hofmänner vor seinem Hüttli in der Morgenweid: Er kritisiert das Projekt «Struktura 24». Die hellen Flächen (in den Bildern jeweils oben rechts) zeigen, wo künftig die Kleinpflanzer-Parzellen sein werden: Für den Süden von Buchs im Raum Morgenweid, anschliessend an die Familiengärtner (Bild links) und im Norden von Buchs im Gebiet Fegeren, anschliessend an den Familiengärtner-Verein Buchs. Kleinpflanzer Peter Hofmänner vor seinem Hüttli in der Morgenweid: Er kritisiert das Projekt «Struktura 24».

Es ist ein kalter und nebliger Januartag – längst nicht mehr Saison für Kleinpflanzer­innen und Kleinpflanzer. Trotzdem steigt Rauch aus dem Kamin von Peter Hofmänners Feldhütte. Nach dem Journalisten trifft er sich hier mit einem Kollegen zum Schwatz, darum wird der Raum noch leicht «temperiert».

Hofmänner ist einer von rund 100 Leuten, die bei der Ortsgemeinde Buchs als Pächterinnen und Pächter von Kleinpflanzer-Parzellen registriert sind. Seine Hütte und seine Ackerfläche besucht er während der Saison fast jeden Tag, «zum Gärtnern und zum Schwatzen mit Kollegen».

Peter Hofmänner hängt an seinem Pachtland, auf dem er Salate, Kartoffeln, Chillis und vieles mehr anpflanzt. Seine Hütte ist ein kleines Refugium. Er stellt fest:

«Viele Pächter der Kleinpflanzer-Parzellen haben in den vergangenen Jahren Naturoasen geschaffen.»

Eine 100-jährige Tradition wird gefährdet

Einen Steinwurf von Hoffmänners Refugium entfernt liegt eine andere Feldhüte, die mit «Feldruh» beschriftet ist.

Doch mit der Ruhe ist nun Schluss. Unruhe ist eingekehrt, seit die Ortsgemeinde mitgeteilt hat, dass sie im Zuge des Projekts «Struktura 24» allen Kleinpflanzern kündige und ihnen neue Standardparzellen von 300 m2 Grösse anbieten werde, zusammengefasst an zwei Standorten. Hofmänner hat darauf, stellvertretend für viele «Gleichgesinnte», dem Verwaltungsrat der Orts­gemeinde seine Bedenken mitgeteilt. Er sieht gar die über 100-jährige Tradition der Kleinpflanzer in Gefahr. Wegen «Struktura 24» wären sie zum Umzug gezwungen und das Pachtland muss in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden. Dies hat Konsequenzen: die Feldhütten müssen abgebrochen oder aber gezügelt werden, gepflanzte Bäume müssen gefällt und Pumpbrunnen entfernt werden.

Norm-Feldhütten werden subventioniert

Nur etwa zehn Prozent der Hütten seien transportfähig. «Der Umzug auf eine neue Parzelle würde für 90 Prozent aller Kleinpflanzer mit dem Neubau einer Hütte einhergehen.» Das verursache hohe Kosten.

Werner Schwendener, der Projektverantwortliche der Ortsgemeinde Buchs, kontert auf dieses Argument:

«Die Ortsgemeinde Buchs wird Norm- Feldhütten zu einem subventionierten Preis anbieten.»

Ein entsprechender Betrag sei ins Budget 2022 aufgenommen worden. Zudem sei vorgesehen, beim Umzug bestehender Feldhütten behilflich zu sein.

Schwendener erklärt: «Durch die Auflösung der Pachtverhältnisse im Laufe der Jahrzehnte ist ein Flickenteppich entstanden. Feldhütten mit den dazugehörenden Gartenparzellen sind planlos über das gesamte Gemeindegut verstreut.» So sei die Bewirtschaftung der dazwischen liegenden Flächen durch Landwirte immer aufwendiger und schwieriger geworden. Darum sei die Konsolidierung des Gemeindeguts mit der verbundenen Neuordnung der Kleinpflanzer-Parzellen beschlossen worden, erklärt der Vizepräsident des Verwaltungsrates der Ortsgemeinde.

Hobbygärtner Hofmänner wirft der Ortsgemeinde weiter vor, sie nehme mit ihrem Vorgehen «bewusst in Kauf, dass die meisten Kleinpflanzer ihr Hobby aufgeben müssten, weil sie schon in einem Alter sind, in dem solch grosse Veränderungen sehr belastend erscheinen».

Dagegen sagt die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer Erhebungen und Erfahrungen seien die heutigen Parzellen insbesondere für die Kleinpflanzer im fortgeschrittenen Alter ohnehin zu gross:

«Sie bewirtschaften nur noch einen Bruchteil der Parzelle.»

Während Corona sei die Nachfrage von Hobbygärtnern nach Pachtland stark gestiegen. Auch die Auflösung der SBB-Schrebergärten habe dazu beigetragen.

Win-win-Situation versus ökologische Bedenken

Die Ortsgemeinde könne an den beiden neuen Standorten für Kleinpflanzer-Parzellen dank der grossen Flächen und der auf 300m2 normierten Parzellen fortan der Nachfrage gerecht werden. Alle könnten sich dafür bewerben, bestehende wie auch neue Pächterinnen und Pächter. «Struktura 24» führe also zu einer Win-win-Situation für alle, ist der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde überzeugt. Im Frühjahr 2022 wird unter den Pächterinnen und Pächtern der Kleinpflanzer-Parzellen eine Befragung durchgeführt, bei der sie unter anderem auch ihre Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf eine Ersatzparzelle anbringen können.

Peter Hofmänner und seine Hobbygärtner-Kollegen bleiben skeptisch. Die von Kleinpflanzern geschaffenen Naturoasen würden verschwinden. Der Verwaltungsrat wird aufgefordert, «im Sinne des Naturschutzes, des Bodenschutzes, der Biodiversität und der Kleinpflanzer» zu handeln. Hofmänners Brief schliesst mit dem Satz:

«Für die Zukunft wünsche ich mir, dass der Verwaltungsrat dem Erhalt der natürlichen Vielfalt einen höheren Stellenwert zukommen lässt und nicht die landwirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund stellt.»

Aus dem Kamin von Hofmänners Hütte steigt noch immer Rauch auf. Zurück bleibt die Hoffnung, dass die «Feldruh» bald wieder einkehrt.

