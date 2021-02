Buchs Fahrradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Kleinbus Am Donnerstagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, ist ein 51-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Langäulistrasse leicht verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. 11.02.2021, 15.29 Uhr

(pd) Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem Kleinbus von Grabs herkommend in Richtung Bahnübergang Buchs. Gleichzeitig fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg in dieselbe Richtung. Auf Höhe der Verzweigung Brunnenstrasse beabsichtigte der Kleinbusfahrer, rechts in diese abzubiegen.