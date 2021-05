Noemi Peschl beendet Karriere als Synchronschwimmerin

Buchs «Es wird mir bestimmt fehlen»: Noemi Peschl beendet Karriere im Synchronschwimmen mit zwei Goldenen Noemi Peschl blickt mit Stolz auf ihre 16 Jahre lange Karriere zurück. Sie hat im Laufe dieser Zeit vieles erreicht – sowohl national als auch international. Dabei war sie mehrheitlich Mitglied des SC Flös Buchs. Nächsten Monat wird sie Matura am Sportgymnasium Vaduz abschliessen. 19.05.2021, 05.00 Uhr

Der letzte erfolgreiche Auftritt: Noemi Peschl an der Schweizer

Meisterschaft 2021 im Solo Technical in Kloten. Stephan Tuor

(jü) Mit fünf Jahren gewann sie das Interesse für diesen Sport über ihre Mutter, welche selbst einmal Synchronschwimmerin war. Sie hat Noemi Peschl und ihre ältere Schwester Joelle, nachdem ihnen der Ballettunterricht nicht mehr gefiel, in ein Probetraining der Limmat-Nixen Zürich gebracht. Den beiden jungen Mädchen gefiel dieser Sport sofort und begannen regelmässig zu trainieren.

Nach einigen Jahren wechselten die Schwestern den Verein und kamen nach Buchs. Ihr Talent war schon sehr früh ersichtlich und dies zeigte sich in Erfolgen an nationalen Wettkämpfen.

«Ich war schon immer wasseraffin und habe einen engen Bezug zur Musik. Ausserdem bin ich gerne kreativ und sportlich aktiv, daher hat mich die Kombination all dieser Aspekte sehr angesprochen.»

2013 schaffte es die Thurgauerin erstmals ins schweizerische Nationalkader, wo sie die Schweiz gleich im Team sowie im Duett vertrat. Seither war sie durchgehend in der Nationalmannschaft dabei – und dies in allen Disziplinen des Synchronschwimmens.

In allen Disziplinen in der Nationalmannschaft

Zu ihren grössten Erfolgen zählt Peschl sicherlich die nationale Qualifikation, gemeinsam mit Vivienne Koch, für das Olympia-Duett. Dieses wird im kommenden Juni am Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokyo teilnehmen. Jedoch musste sie schweren Herzens aus dem Duett aufgrund von Verletzungen aussteigen.

Noemi Peschl performt an der WM in Südkorea im July 2019.

Mark Baker / AP

Aber Noemi Peschl hat nebst diesem Erlebnis auch andere ausserordentliche Leistungen erbracht und Erfolge feiern können. Einer dieser Erfolge war das Erreichen des zehnten Rangs in der Disziplin Solo Technical an der Junioren-WM in Budapest 2018. In ihrem letzten Jahr als Teil der Nationalmannschaft startete sie ebenfalls im technischen Solo an den Elite-Weltmeisterschaften in Gwangju 2019. Sie schaffte den Finaleinzug und beendete die WM auf Rang zwölf.

Bleibender Eindruck von Trainerpersönlichkeiten

Doch nebst den erstklassigen Resultaten war Peschls Karriere auch von anderen eindrücklichen Erlebnissen geprägt.

«Allgemein gefiel es mir sehr, an so viele neue Orte mit der Nationalmannschaft zu fliegen. Ich durfte nach London, Gwangju, Tokyo und noch viele andere Länder und Städte sehen. Dies zähle ich sicher zu den tollsten Erinnerungen, welche ich nie mehr vergesse.»



Durch ihre gesamte sportliche Karriere war Noemi Peschl von inspirierenden Personen umgeben. Doch drei Trainerinnen hatten einen besonderen Eindruck auf sie hinterlassen. Zum einen ist dies Francesca Zampieri, welche die junge Athletin kurz nach dem Ausstieg aus dem Olympia-Duett vollkommen unterstützt und sie auf ihrer Laufbahn weiterhin begleitet hat.

Zum anderen war Chiara Carmignato, eine sehr unterstützende und stärkende Trainerin, die ihr auch in schlechteren Zeiten ein offenes Ohr geboten hat. Ausserdem hat die ehemalige Trainerin von den Limmat-Nixen Zürich Olga Pylypchuk einen mächtigen Eindruck auf Peschl hinterlassen. Trotz dem strengen Training ist Noemi Peschl ihr sehr dankbar, da Pylypchuk sie in ihren Anfängen sehr gefördert hat.

Matura abschliessen und die jungen Flöser trainieren

Nun blickt Peschl auf einen neuen Lebensabschnitt: Mit der Matura im kommenden Monat wird sie das Sportgymnasium in Vaduz abschliessen und will danach ein Zwischenjahr mit Praktikum und kleineren Arbeiten verbringen.

Alles in allem ist Noemi Peschl dem SC Flös Buchs sehr dankbar für die stetige Unterstützung bis zum letzten Tag. Mit einem doppelten Schweizer-Meister-Titel in Kloten (beide Solo-Kategorien) beendete die Thurgauerin ihre lobenswerte Laufbahn. Abschliessend meint sie: «Ich muss sagen, es wird mir bestimmt fehlen. Doch ich bin bereit für meinen neuen Lebensabschnitt. Aber man kann eigentlich nie ganz von diesem Sport wegkommen. Ich werde weiterhin Training geben beim SC Flös.»

Wissen an die nächste Generation weitergeben

Peschl fördert nun die nächste Generation. Sie ist Assistenztrainerin des Teams Jugend 3 (9–12 Jahre). Die neue Flöser Generation wird von ihren Erfahrungen viel profitieren können.