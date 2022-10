Buchs: Gleitschirm-Tandemflug mit 88 Jahren

Buchs «Es war wirklich ein Traumflug»: Gleitschirm-Tandemflug mit 88 Jahren Man darf keine Höhenangst haben und etwas Mut gehört zum aussergewöhnlichen Geschenk für Jakob Hofmänner auch dazu. 21.10.2022, 05.00 Uhr

Jakob Hofmänner (vorne) hoch in der Luft beim Gleitschirm-Tandemflug. Bild: PD

Am Freitag, 21. Oktober, feiert Jakob Hofmänner an der Churerstrasse den 88. Ge­burtstag. Genau vor zwei Monaten, am 21. August, hat er sein Geburtstagsgeschenk vorzeitig eingelöst, das er von seinen Kindern mit Partnerinnen und Partnern erhielt.

Das war eben der rund 20-minütige Tandemflug bei schönstem Wetter, der in der Innerschweiz stattfand.

Schwindelfrei sollte man sein

«Es war wirklich ein Traumflug, es könnte süchtig machen», schwärmt der Jubilar heute noch davon. Und sagt sogar:

«Was mich noch mehr reizen würde, wäre ein Thermoflug mit den aufsteigenden Winden.»

Natürlich dürfe man keine Höhenangst haben, und das Risiko sei ihm bewusst. Jakob «Köbi» Hofmänner pflegt im Alltag ansonsten ein ebenso besonderes Hobby. Das sind seine mehrmals in der Woche durchgeführten Wanderungen in der näheren oder weiteren Umgebung.

Das Leben geniessen

Dazu führt er genauestens Buch mit den Routen, den Anzahl zurückgelegten Kilometern, den Schritten und auch der absolvierten Zeit. Im Jahr 2021 absolvierte er insgesamt 923 Kilometer Wandertouren, im laufenden Jahr waren es bis im August bereits 650 Kilometer. Er wandert auch im Winter.

«Das Wandern macht mir Spass und ist meiner Gesundheit förderlich.»

Er ist auch bei den Naturfreunden dabei und macht bei den St.Galler Wanderwegen mit. Zusätzlich macht er den Haushalt selber.

«Ich geniesse mein Leben und bin positiv eingestellt!»

Vom Feinmechaniker zum Fotospezialisten

Jakob Hofmänner ist an der Kreuzgasse aufgewachsen. Nach einer Lehre als Feinmechaniker bei der Wild Heerbrugg (heutige Leica) war er in verschiedenen auswärtigen Firmen tätig, bis er schliesslich nach Chur zum Telefon (heute Swisscom) kam.

1957 heiratete er und führte dann auch Reparaturen im Foto- und Filmgeräte-Bereich aus. Dann liebäugelte er aber mit dem Traum einer eigenen Werkstatt.

Am 3. April 1965 war es so weit, der Foto-Kino-Service Jakob Hofmänner konnte an der Churerstrasse in Buchs (heute Modegeschäft Die Hose) eröffnet werden. Das Geschäft verstand sich auf Reparaturen und Service von Fotoapparaten und Filmprojektoren. Es folgte zusätzlich der Handel mit Foto- und Filmzubehör. Später eröffnete er sein Fotogeschäft an der Schulhausstrasse, Ecke Pfrundgutstrasse.