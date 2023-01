Buchs: Bildschule hat sich mit ihrem Angebot etabliert

Buchs «Es ist eine wahre Freude»: Die Bildschule hat sich mit ihrem Angebot etabliert Vor zwei Jahren fanden die ersten Sitzungen zur Gründung der Bildschule Buchs statt. Ein halbes Jahr später startete das Angebot mit anfänglich vier Kursen und zwölf Kursteilnehmenden. Mittlerweile sind es in gleichviel Kursen durchschnittlich rund 28 bis 30 Kursteilnehmende bei vier Kursleitenden. Armando Bianco Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Räumlichkeiten: Kunst und Gestaltung wohin das Auge blickt. Bild: PD

«Die Bildschule Buchs ist heute aus der Bildungslandschaft bereits nicht mehr wegzudenken», sagt Bernhard Keller, einer der drei Gründer. Er ist Steinbildhauer und Fachlehrer Bildnerisches und Technisches gestalten an der Oberstufe Buchs.

Zum Vorstand gehören weiter Manuela Graf, Kindergartenlehrperson und CAS Bildschul-Pädagogik aus Buchs, und Marlene Hellmann, Fachlehrerin für Bildnerisches Gestalten an der Oberstufe Buchs, Master of Arts in Art Education.

Für Menschen, die gerne gestalten

Die Nachfrage nach Kursen sei zuletzt kontinuierlich gestiegen. «Unterdessen ist es sogar so, dass Kurse ausgebucht sind und wir im nächsten Quartal einen Kurs doppelt führen werden», so Bernhard Keller gegenüber dem W&O weiter.

Zudem erweitere man das Angebot mit Workshops und einem Ferienkurs in den Frühlingsferien.

«Das zeigt, dass in der Bevölkerung ein wahres Bedürfnis nach unseren Angeboten besteht.»

Was ist der Sinn einer Bildschule? Die Antwort aus Sicht des Buchser ist simpel: «Für Menschen, die gerne Sport betreiben, gibt es Sportvereine. Für Menschen, die gerne Musik machen, gibt es Musikvereine und Musikschulen, für Menschen, die gerne Theater spielen, gibt es Theatervereine und Theatergruppen. Und jetzt endlich gibt es für Menschen, die gerne gestalterisch unterwegs sind, ein Angebot: die Bildschule Buchs.»

Vorstand der Bildschule: Bernhard Keller, Marlene Hellmann und Manuela Graf (von links). Bild: PD

Kooperationen mit Schulorganisationen

Die Bildschule befindet sich an der Churerstrasse 109 in Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchgemeinde Buchs. Die Bildschule zeigt sich dankbar für die erfreuliche Zusammenarbeit.

In der Bildschule wird eigenhändig gearbeitet.

Dies erfordert selbstständiges und in der Gruppe rücksichtsvolles Handeln. Im gestalterischen Lernprozess würden so nicht nur kreative und ästhetische, sondern auch kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten entwickelt. Bernhard Keller sagt:

«Es ist eine wahre Freude zu sehen, mit welcher Energie, Fantasie, Ausdauer, Kreativität, mit welchem Ausdruck und Tiefgang gearbeitet wird.»

Zum Angebot und den Workshops an der Churerstrasse gehören beispielsweise eine Experimentierwerkstatt, die Darstellung der dritten Dimension, gegenständliches Zeichnen mit Pinsel und Stift oder Handlettering.

An der Churerstrasse 109 in Buchs: Hier befindet sich das Angebot der Bildschule. Bild: PD

Auch konnte man bereits eine Kooperation mit der Musikschule Werdenberg (Kunstaktion «Love is all around») durchführen. Ebenfalls arbeitet man mit der Volksschule Buchs zusammen, Kindergartenklassen des Schulhauses Räfis besuchen regelmässig das Malatelier.

Der Verein ist angewiesen auf Unterstützung

Die Finanzierung des Aufbaus und Betriebs der Bildschule Buchs bleibt eine stän­dige Herausforderung, heisst es im Jahresbericht des Bildungsangebots. Der Betrieb sei nur möglich, weil der Vorstand die gesamte Arbeit ehrenamtlich ausführt.

Pro Jahr würden Bernhard Keller, Manuela Graf und Marlene Hellmann zusammen rund 1500 Stunden unentgeltlich für das Angebot arbeiten.

Die Bildschule ist als Verein organisiert und bezweckt «die kontinuierliche Förderung des kreativ-bildnerischen Arbeitens von Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen unter fachkundiger Leitung», analog der Philosophie der Konferenz Bildschulen Schweiz. Man versteht sich als öffentliches und ausserschulisches Angebot, das zugänglich für alle sein soll.

Kreativität soll ausgelebt werden: Auch Werkbänke gehören zum Inventar. Bild: PD

Die Mitgliedschaft steht allen Personen und Organisationen offen, die ein Interesse an der Erreichung der Vereins­zwecke haben. Der Verein ist stets froh über jegliche Unterstützung, seien es Sachspenden oder Geldbeträge, damit man das Angebot laufend aktualisieren könne, oder Patenschaften für diverse Bereiche.

Mitgliedschaft in der Schweizerischen Konferenz

Die Bildschule Buchs wurde nach der Gründung als Bildschule im Aufbau von der Konferenz der Bildschulen Schweiz aufgenommen. Im Aufnahmeverfahren zum vollwertigen Mitglied ist man mittlerweile auf der Zielgeraden eingebogen, das Verfahren kann voraussichtlich noch diesen Frühling abgeschlossen werden.

Infos zum Verein, dem Angebot und Unterstützungsmöglichkeiten unter www.bildschulebuchs.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen