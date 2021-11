Zahl der Flüchtlinge am Grenzbahnhof Buchs nimmt wieder zu

Erinnerungen an 2015 werden wach: Am Grenzbahnhof Buchs steigt die Zahl ankommender Flüchtlinge stark

In den letzten Tagen und Wochen kommen wieder Flüchtlinge in grösserer Zahl an den beiden Grenzbahnhöfen Buchs und St. Margrethen an. Es sind hauptsächlich junge Männer aus Afghanistan, wo die Repression nach der Machtübernahme durch die Taliban offenkundig wieder allgegenwärtig ist.