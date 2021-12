Buchs Ergreifende Klänge an der Finissage: «Zwischen Apokalypse und Wirklichkeit» geht zu Ende Mit Auszügen aus dem Brahms Requiem ging am Freitag die Ausstellung «Zwischen Apokalypse und Wirklichkeit» in der Herz-Jesu-Kirche in Buchs zu Ende. Sechs Wochen lang schmückten zehn farbkräftige und markante Bilder aus dem Schaffen des Liechtensteiner Künstlers Martin Frommelt die grauen Betonwände des Innenraums. 06.12.2021, 12.34 Uhr

Der Chor hat Teile des Brahms Requiems einstudiert. Bild: PD

«Apokalypse» war für viele am Anfang der Ausstellung ein Wort, mit dem Angst und Schrecken verbunden wurde. Aber Apokalypse bedeutet nicht Untergang, wie Pfarrer Erich Guntli betonte, sondern Übergang, das Dazwischen oder Intermezzo, wie man in der musikalischen Sprache sagt. Von Gott kommen wir, zu Gott gehen wir. Die Apokalypse ist die Zeit dazwischen, also unsere Wirklichkeit, die manchmal apokalyptische Züge annehmen kann, wie der Organisator der Ausstellung Ottmar Hetzel weiter ausführte. Wir leben in einer Krisenzeit, die uns alle in einer unbekannten Weise herausfordert.