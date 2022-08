Ortsgemeinde Buchs weicht Projekt «Struktura 24» auf

Buchs Erfolgreich zur Wehr gesetzt: Ortsgemeinde weicht «Struktura 24» auf – «Flickenteppich» an Kleinpflanzerparzellen bleibt bestehen Die Ortsgemeinde Buchs weicht «Struktura 24» auf, die Kleinpflanzerinnen und Kleinpflanzer, die sich gegen das Vorhaben widersetzten, sind aber nur bedingt zufrieden. Heini Schwendener 25.08.2022, 05.00 Uhr

Kleinpflanzerparzellen in der Morgenweid: Wer am bisherigen Standort bleiben will, darf dies nun doch, muss allerdings Auflagen der Ortsgemeinde Buchs erfüllen. Bild: PD

Wohl an die 150 Leute in der Aula Flös staunen nicht schlecht, als die Ortsgemeinde Buchs an der Info-Veranstaltung bekannt gibt: 35 Kleinpflanzerinnen und -pflanzer, die im Fragebogen angekreuzt haben, dass sie an ihrem bisherigen Standort bleiben und ihrem Hobby nachgehen möchten, dürfen bleiben.