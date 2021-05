Buchs Einstieg in die digitale Welt erleichtern: Jugendliche unterstützen Kunden der Bibliothek mit Know-how Die Bibliothek Buchs bietet ab Ende Mai eine digitale Sprechstunde an. Zum Einsatz kommen die «Tablet Heroes». 20.05.2021, 05.00 Uhr

Digitale Unterstützung: Die Bibliothek Buchs lanciert Ende Monat ein neues Projekt mit Jugendlichen. Bild: PD

(pd) Wer Alltagsfragen zur Tablet-, Smartphone- oder E-Readernutzung hat, kann ab Ende Mai in der Bibliothek Buchs von einem neuen Angebot profitieren: Geschulte Jugendliche, die sogenannten «Tablet Heroes», unterstützen Kundinnen und Kunden mit ihrem digitalen Know-how. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Kunden können sich günstig beraten lassen

Das Projekt startet am Samstag, 29. Mai. Die «Tablet Heroes» werden ab dann im Einsatz sein. Kundinnen und Kunden, welche erst gerade in die Welt der elektronischen, tragbaren Geräte eingestiegen sind und Fragen zum Umgang mit Tablet, E-Reader oder auch Smartphone haben, können sich günstig beraten lassen. Die Aufgabe der speziell geschulten Jugendlichen ist es nämlich, den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern und Alltagsfragen im Umgang mit den neuen Geräten zu beantworten. Dieses Angebot kann vor allem für ältere Generationen von grossem Wert sein.

Generationenübergreifendes Projekt

Das Projekt «Tablet Heroes», welches in immer mehr Bibliotheken in der Schweiz läuft, sei ein Beispiel für ein erfolgreiches und generationenübergreifendes Arbeiten und einen sinnvollen Austausch zwischen Jung und Alt. Es sei nämlich so, dass über digitale Bibliotheken die Benutzer Zugriff auf eine beeindruckende Bandbreite an digitalen Medien haben. Obwohl alles mit nur wenigen Klicks «griffbereit» ist, brauche es doch ein gewisses Vorwissen, um dieses digitale Angebot auch nutzen zu können.

Und genau hier haken die Jugendlichen ein: Durch dieses Projekt können junge Leute ihr Wissen weitergeben und älteren Kundinnen und Kunden oder Einsteigern auf diesem Gebiet den Respekt vor digitalen Geräten nehmen und die Vorteile der Nutzung von diesen auch aufzeigen.

Bei Bedarf kommen die Jugendlichen nach Hause

Die digitale Sprechstunde findet immer einmal im Monat in der Bibliothek statt und kann ohne Anmeldung besucht werden. Die Jugendlichen an den digitalen Geräten können aber auf Anfrage ebenfalls nach Hause kommen oder bieten auch umfassendere Beratungen an, falls Kundinnen und Kunden dies lieber an einem separaten Termin machen möchten. Bei Fragen können Interessierte die Bibliothek kontaktieren.

Die Bibliothek Buchs ist stolz darauf, die «Tablet Heroes» in Zukunft regelmässig im Haus zu haben, da dieses Angebot genau dem entspricht, was sich die Leitung der Bibliothek Buchs auf die Fahne geschrieben hat: nützlich, zeitgemäss, niederschwellig und kundennah.

Die ersten 30 Minuten sind kostenlos

Die Anlässe in der Bibliothek finden am 29.Mai, 26.Juni, 28.August, 25.September, 30.Oktober und 27.November statt, jeweils von 12 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, danach kostet eine Beratung zehn Franken pro 30 Minuten. Separate Termine kosten 30 Franken pro Doppelstunde.

Bei Fragen wende man sich an Telefon 0817566125 oder info@ bibliothek-buchs-sg.ch.