Claudia Ehrzeneller aus Buchs debütiet als Regisseurin

Buchs Ein Regiedebüt voller Ehrgeiz: Claudia Ehrenzeller führt das Stück «Verschlossene Vergangenheit» im Schloss Werdenberg auf Ein Theaterabend zu den Motiven Frau, Freiheit und Macht, der pointiert und humorvoll den Wandel der Zeit in den Fokus rückt»: So wird das Regiedébut der Buchserin Claudia Ehrenzeller unter dem Titel «Verschlossene Vergangenheit» angekündigt. Das Theater wird erstmals am Freitag und in der Folge noch vier weitere Mal um 19.30 Uhr auf Schloss Werdenberg gezeigt. Armando Bianco Jetzt kommentieren 15.09.2021, 16.32 Uhr

Vor ihrem Regiedebüt: Die Buchserin Claudia Ehrenzeller.

Bild: Robin Egloff

Inspiriert vom Schloss und seinen Räumlichkeiten verfasste die Theaterpädagogin und Lehrerin den gesamten Text für dieses erfundene Stück Schlossgeschichte. Unterstützt wurde sie dabei von Theaterautor Paul Steinmann.

Ganz bewusst nicht die historische Karte gespielt



Theater berührt den Menschen an einer Stelle in seiner Seele, die verdeckt ist, heisst es unter Theaterfreunden. Sprache, Mimik, Gestik geben Worten Bedeutung. An wichtigen Worten mangelt es der Buchserin Claudia Ehrenzeller nicht. Im Gespräch mit dem W&O zeigt sie sich redefreudig, Antworten knüpfen umgehend an Fragen an. Sie hat einen wachen Geist, ihre Augen strahlen die Begeisterung aus, die sie als Neoregisseurin in sich trägt.

Das Schloss als Bühne des Stücks findet Claudia Ehrenzeller besonders reizvoll. Sie spielt aber bewusst nicht die historische Karte in der Umsetzung von «Verschlossener Vergangenheit».

«Ich will keine Konkurrenz sein für etwas, das es im Schloss schon gibt und gut gemacht wird. Gleichzeitig will ich natürlich aber einen Bezug zur Region und letztlich auch zum Schloss selbst schaffen.»

Sie hat sich zu Beginn schnell entschlossen, ein Stationentheater zu machen, um die beeindruckende Räume zu nutzen. «Ich habe mich mit den Themen Frau und Stimmrechtsjubiläum intensiv auseinandergesetzt. Die Herausforderung sah ich darin, dass in diesem Jahr schon vielerlei dazu produziert wurde. Darum habe mich entschieden, die Sache auf einem anderen Weg anzugehen.»



So viel sei verraten: Die Geschichte erzählt sich aus der Perspektive einer Frau, die Figuren strahlen einen unterschiedlichen Status von Emanzipation aus.



Der Wunsch aus dem Jahr 2016 hat sich erfüllt

Die Räume im Schloss genutzt: «Verschlossene Vergangenheit» wurde komplett von Claudia Ehrenzeller geschrieben.

Bild: Robin Egloff

«Ich liebe es, Theater zu spielen. Es ist so viel realistischer als das Leben»: ein Zitat des irisches Jahrhundertschriftstellers und Poeten Oscar Wilde. Wobei: Wer kennt nicht das Theater in seinem eigenen Leben? Theater ist immer real, hat aber selten den Anspruch, realistisch zu sein. Theater transportiert in den Augen von Claudia Ehrenzeller «idealerweise eine Botschaft zum Publikum». Eine, die bleiben soll.

Im Jahr 2012 stand die Buchserin – notabene als 22-Jährige – in einer Fabriggli-Eigenproduktion erstmals ausserhalb der Schule auf einer Theaterbühne. In den Jahren danach folgten zahlreiche weitere Engagements im semiprofessionellen Bereich; als Schauspielerin, in der Assistenz, im Improvisationstheater oder in einem Kinofilm. Dabei hat sie die Handschriften vieler Regisseurinnen und Regisseure lesen gelernt.

2016 sagte die Frohnatur gegenüber dem W&O, dass sie sich später auch vorstellen können, später selbst einmal Regie zu führen. Nun ist sie in der Zukunft angekommen.