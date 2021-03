Buchs Ein Hochhaus, das noch nicht steht und trotzdem einen langen Schatten wirft Rekurse gegen drei Planvorlagen blockieren das Hochhausprojekt am Eingang der Buchser Bahnhofstrasse. Die Initianten hoffen auf einen Rekursentscheid noch in diesem Jahr.



Armando Bianco 05.03.2021, 14.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Rekursverfahren läuft. Die Initianten hoffen auf eine Klärung noch in diesem Jahr. PD

«Ein Ja zur Zukunft von Buchs», «Chez Fritz braucht Geduld», «Neuer Weg – gleiches Projekt»: So lauteten die Schlagzeilen im W&O zwischen der Abstimmung zum Teilzonenplan Chef Fritz (5. Juni 2016) und der Neulancierung des Bauvorhabens Hochhaus Chez Fritz nach der Sistierung des Rechtsmittelverfahrens (7. Oktober 2017) aufgrund eines neuen kantonalen Bau- und Planungsgesetzes.



Ein baldiger Abschluss des Rechtsverfahrens ist wichtig

Erstmals vorgestellt wurde das Vorhaben der Öffentlichkeit am 8. Januar 2015. In der Zwischenzeit ist es ruhig geworden um das 60-Millionen-Projekt mit einem 60 Metern hohen Turm auf dem Areal am Eingang der Buchser Bahnhofstrasse – zumindest vor den Kulissen. Der aktuelle Stand ist, dass gegen drei Planvorlagen Einsprachen eingegangen sind, die der Stadtrat bekanntlich abgewiesen hat.

Dagegen wurde ein Rekurs eingelegt, welcher nun durch die nächsthöhere Instanz, das Baudepartement des Kantons St. Gallen, beurteilt wird, wie jüngst in einem Bericht im «Buchs aktuell» nachzulesen war. Es wird damit gerechnet, dass 2021 ein Rekursentscheid gefällt wird. Stadtpräsident Daniel Gut sagt auf Anfrage des W&O:



«Wichtig ist, dass das Rechtsverfahren möglichst bald zu einem Abschluss kommt – damit man weiss, wie es hier weitergeht. Die Stadt Buchs kann dies aber momentan nicht beeinflussen, sondern es ist Sache der zuständigen Behörden zu entscheiden».

Für die Realisierung des Projekts sind vorgängig die raumplanerischen Voraussetzungen gemäss dem neuen Planungs- und Baugesetz zu schaffen. Dafür wurden fünf Planvorlagen erarbeitet, aufgelegt und durch den Kanton St. Gallen genehmigt: der Teilzonenplan «Schwerpunktzone Chez Fritz»; eine Ergänzung des Baureglements mit Art. 4 bis «Schwerpunktzone Chez Fritz», ein Sondernutzungsplan «Chez Fritz», ein Strassenplan mit Strassenprojekt «Umgestaltung Bahnhofstrasse – Kappelistrasse – Grünaustrasse» und ein Wasserbauprojekt «Ausbau Giessen-Abschnitt Chez Fritz».



Die Zustimmung vor fünf Jahren lag bei 55,4 Prozent

Gegen die ersten drei Planvorlagen sind Einsprachen eingegangen. Auf die Ablehnung des Stadtrates erfolgte ein Rekurs. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir zum Inhalt keine weiteren Informationen geben», so Stadtschreiber Remo Märk gegenüber dem W&O. Das Hochhaus auf dem Chez-Fritz-Areal wird von der Baugesellschaft Hotel Bahnhof Buchs als Grundeigentümerin und der Bauherrschaft HRS geplant. Das Architekturbüro Staufer & Hasler Architekten aus Frauenfeld hat für die planungsrechtliche Sicherung und die anschliessende Projektierung ein Richtprojekt entwickelt.

Visualisierung des Hochhauses und Umgebung.

PD

Das kantonale Baudepartement hatte nach der Projektvorstellung im Januar 2015 nur lobende Worte für das Projekt. Der damalige Kantonsbaumeister Werner Binotto sagte gegenüber dem W&O: «Es erfüllt alle Aspekte städtebaulicher Vorzüglichkeit.» Auch eine Mehrheit der Buchser Bevölkerung stellte sich hinter das Projekt, der Anteil der Ja-Stimmen in der Referendumsabstimmung zum Teilzonenplan Chez Fritz lag am 5. Juni 2016 bei 55,4 Prozent.