Buchs: Ausstellung von Puppenstuben

Buchs Ein Hobby mit riesiger Bandbreite: Ausstellung von Puppenstuben Seit Freitag und noch bis Sonntag, 26. März, findet im Haus Wieden in Buchs die Ausstellung «Die Welt im Kleinen» statt. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Ob Konditorei, Apotheke oder Warenhaus: Die Puppenstuben sind mit Liebe zum Detail gestaltet. Bild: Corinne Hanselmann

Als Isabelle Angleitner vor rund 35 Jahren ein Puppenhaus für ihre Kinder gestaltete, hat es sie gepackt: Das Kreieren von Puppenstuben und Miniaturen im Massstab 1:12 ist seither ihr grosses Hobby.

In liebevoller Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail richtete sie beispielsweise eine Bäckerei, eine Apotheke oder ein Warenhaus ein. Auch Momente aus einer Pizzeria, von einem Weihnachtsmarkt und einem traditionellen Weihnachtsessen im viktorianischen England baute sie nach. 30 verschiedene Szenen von früher und heute stellt sie dieses Wochenende im Haus Wieden aus.

Recherche für möglichst originalgetreue Einrichtung

«Das schöne an diesem Hobby ist die riesige Bandbreite», sagt die Werdenbergerin, die früher im Haus Wieden gearbeitet hat, gegenüber dem W&O. Wenn sie eine sogenannte Roombox zu einem bestimmen Thema gestalten will, betreibt sie Recherche, um herauszufinden, wie es in der damaligen Zeit ausgesehen hat.

Sie besucht Fachmessen, beispielsweise in Deutschland, um passende Puppen und Gegenstände einzukaufen. Einen Teil bastelt sie aber auch selber. So hat sie beispielsweise für eine Parfümerie über 170 Schachteln im Miniaturformat gefaltet. «Oft sehe ich an einer Messe einen Gegenstand, beispielsweise eine Nähmaschine, und überlege mir dann, in welche Szenerie ich diesen einbauen könnte», erzählt Isabelle Angleitner.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 26. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

