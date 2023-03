buchs «Ein Freudentag für die Katholiken»: 125. Jubiläum der Katholischen Pfarrei Buchs-Grabs Vor 125 Jahren erfolgte die Gründung der heutigen katholischen Pfarrei Buchs-Grabs. Zum Jubiläum erschien nun eine Festschrift. Die Kirchgemeinde hat eine bewegte Geschichte. Hansruedi Rohrer 03.03.2023, 05.00 Uhr

Die erste katholische Kirche Buchs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

«Nächsten Sonntag, den 11. d. Mts. wird die kathol. Missionskirche dahier durch den Hochw. Herrn Bischof von St.Gallen feierlich eingeweiht werden. Die Feier beginnt um 8 Uhr vormittags. Die ausserkirchliche Feier findet statt im Gasthaus zur ‹Rhätia› an der Bahnhofstrasse, dessen Besitzer durch 6 Jahre den Katholiken einen geräumigen Saal fast kostenlos überlassen hat zum Zwecke, jeden Monat einmal dort den kathol. Gottesdienst abzuhalten. Der 11. September wird sicher ein Freudentag für die Katholiken von Buchs, besonders dann, wenn recht viele Festteilnehmer aus der Umgebung sich einfinden werden.» So stand es im W&O-Zeitungsinserat vom 10. September 1898.

Und es wurde zum Freudentag. Im November 1898 ernannte Bischof Augustinus Egger die katholische Missionsstation offiziell zur Pfarrei. Die Herz-Jesu- Bruderschaft wurde canonisch errichtet.

Eine Festschrift ist erschienen

Zum 125-Jahr-Jubiläum hat nun die Katholische Pfarrei Buchs-Grabs eine ansprechende und informative Festschrift herausgegeben, die auch die Anfangs-Geschichte der Pfarrei beschreibt. Sie kann am Schriftenstand in der katholischen Kirche Buchs sowie im Galluszentrum Grabs bezogen werden. Zudem sind im Jubiläumsjahr 2023 verschiedene Anlässe geplant.

Es war die katholische Missionsstation Buchs, mit der Errichtung des ersten Kirchengebäudes 1897 an der heutigen Stelle und der Pfarreigründung ein Jahr später, welche für die zugezogenen Katholiken da war. Sie kamen dank der Entwicklung des Dorfes durch die Eisenbahn in die Region. Denn hier gab es Arbeit und Verdienst. Im Jahr 1890 zählte Buchs bereits 259 Katholiken, im Jahr 1900 waren es 420.

Die erste katholische Kirche Buchs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Das alte Pfarrhaus stand direkt neben der Kirche. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Das Innere der alten katholischen Kirche. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Mit den Abdeckarbeiten erfolgte der Abbruchbeginn im März 1964. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Johann Künzle (links), hier mit einer Religionsklasse, war erster katholischer Pfarrer in Buchs. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer Grundsteinlegung der neuen Herz-Jesu-Kirche 1964. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Der berühmte Kräuterpfarrer

In diesem Zusammenhang ist zweifellos der Name eines Geistlichen zu nennen, der später als Kräuterpfarrer Berühmtheit erlangte: Pfarrer Johann Künzle. Vor dem Amtsantritt war er in Feldkirch wohnhaft und tätig, von 1896 bis 1907 wirkte er in Buchs und hatte auch das Innere der Kirche mit dem Nötigsten versorgt. Er schenkte sogar eine Glocke für die Kirche. Er kaufte auch das der Kirche nächstgelegene Haus als Pfarrhaus und richtete dort das Unterrichtslokal ein. Am 24. Juli 1904 besuchte sogar der Thronfolger des österreichischen Reiches, Erzherzog Franz Ferdinand samt seiner angetrauten Gemahlin Gräfin Chottek, die heilige Messe im Buchser Kirchlein. In Johann Künzle hatte die katholische Missionsstation in Buchs wohl einen ihrer grössten Wohltäter erhalten. Er war für die Katholiken im Grenzort da, pflegte aber ebenso gute Kontakte mit den Protestanten. Am Ende seiner Buchser Tätigkeit sagte er unter anderem: «Ich war sehr gerne dort, bis ich vom Bischof nach Herisau berufen wurde.»

Nachfolger Künzles war von 1907 bis 1915 Fridolin Gschwend, danach folgte bis 1924 Pfar­- rer Kilian Holenstein. Pfarrer ­Johann Weder (von 1924 bis 1939) gründete 1937 die Jungwacht und die Jungmannschaft. 1930/1931 erfolgte die Renovation und Erweiterung der Kirche. Albert Stieger, der von 1939 bis 1951 wirkte, bemühte sich um gute Kontakte zu den Reformierten. Von 1951 bis 1959 war Gustav Blöchlinger Pfarrer, und mit Pfarrer Paul Oswald kam 1959 bis 1978 ein offener Geist in die Pfarrei. Er besass ein Auto und auch die Privatpilot­lizenz. 1956 gründete Martha Bruhin für die katholischen Mädchen die Jugendorgani­sation Blauring.

Eine neue Herz-Jesu-Kirche

Von 1963 bis 1965 erfolgte der Bau der neuen katholischen Kirche in moderner Architektur von Justus Dahinden. Der Kirchenbau nahm bereits alle Anliegen der Liturgiereform auf, schlicht und einfach in der Struktur wurden nur drei Materialien verwendet: Beton, Holz, Bronze. Markant ist auch der ansteigende Kreuzweg zur Kirche. «Der Bau ist ein in Beton gegossenes Zeugnis der Aufbruchstimmung von damals», heisst es in der Festschrift.