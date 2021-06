Buchs Ein astronomisches Meisterwerk: Mario Scarpatetti erfindet Uhrwerk mit säkularem ewigem Kalender samt Mondphasenanzeige «Calender Perpeten» so heisst eine ganz spezielle Uhr, welche der Buchser Uhrmacher Mario Scarpatetti von A-Z erschaffen hat. Mit diesem einmaligen Wunderwerk hat der talentierte Uhrenhandwerker nun den Young Talent Competition-Preis dieses Jahres gewonnen. Hansruedi Rohrer 30.06.2021, 18.00 Uhr

Mario Scarpatetti mit seiner «Calender Perpeten»-Uhr, welche auch die ungleich langen Säkularjahre korrigiert. Bild: Hansruedi Rohrer

Der Young Talent Competition-Preis geht seit 2015 jeweils an die talentiertesten jungen Uhrmacherinnen und Uhrmacher der Welt, um sie zu unterstützen und ihre Kreationen zu würdigen. Die Uhren-Manufaktur F.P. Journe organisiert die Young Talent Competition zusammen mit The Hour Glass, dem Botschafter für Luxusuhren für die Region Asien und Pazifik. Die beiden Unternehmen verfolgen das Ziel, die hohe Kunst der Uhrmacherei und die Anerkennung des handwerklichen Schaffens zu vermitteln. Der Gewinner erhält ein Diplom und einen Check in der Höhe von 20'000 Franken.