Buchs Eigenproduktion feiert am Samstag Premiere Unter der Regie von Thomas Hassler ist die Beziehungskomödie «Zusammen ist man weniger allein» im Werdenberger Kleintheater Fabriggli in Buchs zu sehen. Bettina Stahl-Frick Jetzt kommentieren 28.10.2021, 13.53 Uhr

Seit September arbeitet Thomas Hassler (rechts) mit den Schauspielern – am Samstag steht die Premiere an. Bild: Nils Vollmar

Langsam mache sich die Nervosität breit, sagt Thomas Hassler. Dagegen gebe es nur ein Mittel:

«Arbeiten, arbeiten, arbeiten.»

Denn nichts anderes als Sicherheit könne ein gutes Gefühl geben.

Abgesehen von Kinder- und Jugendtheatern ist dies die erste grosse Regiearbeit, die er mit diesem Stück übernommen habe. «Es macht grossen Spass», sagt der Künstler, der ansonsten auf anstatt hinter der Bühne zu sehen ist. Seit September arbeitet er mit fünf Schauspielern – «es harmoniert», ist Hassler froh. Dies sei schon einmal die halbe Miete, denn das Umfeld sei sehr wichtig, um erfolgreich arbeiten zu können.

Ein belebendes Stück mit Humor

Das Theaterstück spielt in einer grossen, mittlerweile heruntergekommenen Pariser Wohnung, wo mehr oder weniger vier Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die neue Situation, die sie nur auf Zeit verbindet, wirbelt ihr bisheriges Leben gehörig durcheinander, weckt aber auch Kräfte in ihnen, die sie schon längst verloren geglaubt haben. Das zunächst zögerliche Interesse am anderen, die Selbstbehauptung und Kampfeslust, verschüttete Talente, zärtliche Gefühle, Verantwortung füreinander bis zu den ganz grossen Gefühlen lassen sie wachsen und führen sie vorwärts in ein glücklicheres und positiveres Leben.

Oberstes Ziel für Thomas Hassler war, die Geschichte so leicht und lebendig wie möglich zu machen. Auch Witz und Humor werden nicht zu kurz kommen. «Obwohl Schicksale aufeinandertreffen, hat das Stück durchaus etwas Belebendes», so der Regisseur.

Premiere: Samstag, 30. Oktober, 20 Uhr, Fabriggli Buchs. Zu sehen ist die Beziehungskomödie bis zum 18. November, Kartenreservation: www.fabriggli.ch

