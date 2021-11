Fabriggli-Eigenproduktion begeistert das Publikum

Buchs «Du musst über den Dingen stehen»: Die Eigenproduktion des Fabriggli begeisterte das Publikum Was haben ein Koch, ein Historiker, eine Malerin und eine pflegebedürftige Seniorin gemeinsam? Die Antwort liefert, verpackt in ein Bühnenstück, die aktuelle Fabriggli-­Eigenproduktion auf tiefgründige, aber auch humorvolle Art Adi Lippuner 01.11.2021, 13.53 Uhr

Eine überzeugende Darbietung: Die Fabriggli-Eigenproduktion begeisterte das Publikum Bild: Sabine Büsser

Die Premiere am Samstagabend wurde vom gut gelaunten Publikum mit grosser Begeisterung gefeiert. Philibert (Markus Hutter), der Besitzer einer etwas in die Jahre gekommenen Pariser Wohnung, Camillie (Melanie Loher), eine Malerin, die ihren Lebensunterhalt als Putzfrau verdient, Franck (Patrick Keller), ein gestresst wirkender Koch mit weicher Schale, aber hartem Kern, und seine Grossmutter Paulette (Beatris Senften), die nicht mehr allein in ihrer Wohnung leben kann, bilden eine Schicksalsgemeinschaft auf Zeit.