Buchs «Drei Sterne sind unser Ziel»: Campingplatz Buchs wird für rund 200'000 Franken saniert Spatenstich: Die in die Jahre gekommene Anlage des Campingplatzes Buchs wird nächsten Monat für rund 200'000 Franken saniert. Dies, weil der Campingplatz nach dem diesjährigen Umsatz auf weitere zukünftige Erfolge abzielen will. 28.12.2022, 20.04 Uhr

Eigentlich wäre eine Sanierung schon länger nötig gewesen - sie wurde jedoch wegen mehreren Gründen immer wieder vertagt. Bild: PD

4641 Übernachtungen haben alle Gäste aus 33 Nationen generiert, die 2022 auf dem Campingplatz Buchs Ferien gemacht oder einen Zwischenstopp auf ihrer Reise eingelegt haben. «Das ist ein Rekord. Der Umsatz war in diesem Jahr so hoch wie noch nie», freut sich Andreas Vetsch. Er ist Präsident des Verkehrsvereins Buchs. Der Verkehrsverein betreibt den Campingplatz seit er 1965 eröffnet wurde .

Will der Campingplatz aber auch künftig an diesen Erfolg anknüpfen, müssen nun endlich die dringend notwendigen Investitionen getätigt werden. Die Anlage ist nämlich in die Jahre gekommen, eine Sanierung wur­de aus verschiedenen Gründen jedoch immer wieder vertagt. Jetzt sei sie aber dringend nö­tig, sagt Andreas Vetsch, denn die heutigen Camperinnen und Camper seien anspruchsvoller geworden.

Sanitäranlage, Bürobaracke und Aufenthaltsraum

Handlungsbedarf besteht in mehreren Bereichen. Da wären zuerst die sanitären Anlagen. In einem neuen Container-Anbau werden Dusche und WC-Anlage für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entstehen und es gibt zusätzliche Räume für Technik und Unterhalt. Der bis anhin winddurchlässige Sanitärtrakt wird neu eingekleidet und es entsteht eine neue Dusche. Der massive Trakt des Campingplatzgebäudes bekommt ein neues Dach und wird energietechnisch aufgewertet.

Der zweite Bereich, der saniert wird, betrifft den Aufenthaltsraum mit der Geschirrwaschanlage. Dieser Raum wird erneuert und künftig mit einer Schiebetür versehen. So entsteht endlich auch ein Aufenthaltsraum für die Gäste, der im Stile eines Wintergartens vor Witterungseinflüssen geschützt werden kann.

Und schliesslich ist da noch die Bürobaracke, die noch immer aus dem Gründungsjahr 1965 stammt. Sie wird durch einen Container ersetzt. Im Budget 2023 des Verkehrsvereins Buchs sind 200'000 Franken für die Sanierung der Sanitäranlagen, des Bürotraktes und des Aufenthaltsraums vorgesehen. Inzwischen hat der Verkehrsverein jedoch entschieden, dass auch noch ein Bandstreifen Schotterrasen neben der Strasse, die durch die Anlage führt, erstellt wird. So werden die Stellplätz für die immer schwereren Wohnmobile befestigt, die Zu- und Wegfahrt wird einfacher.

Werner Wyniger, Vizepräsident des Verkehrsvereins Buchs, ist erfreut, dass mit dem Spatenstich am Mittwochmorgen nun endlich die Sanierung beginnen kann. Er hegt eine grosse Hoffnung: «Drei Sterne sind unser Ziel», sagt er gegenüber dem W&O. Im Moment hat der Campingplatz nur noch zwei Sterne.

Andreas Vetschs Ziel ist es vorderhand, nicht mehr als die 200000 Franken auszugeben, im Wissen darum, dass es knapp werden könnte.

In einem nächsten Schritt möchte der Verkehrsverein Buchs im Jahr 2024 eine Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung auf den Mehrzweckge­bäude des Campingplatzes installieren.

