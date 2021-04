Buchs Die Stadtbibliothek macht den Schritt ins digitale Zeitalter: Auch dank Corona Das 2020 geht als ein ganz besonderes Jahr in die Geschichte der Bibliothek Buchs ein. Trotz – oder eben wegen – Corona wurde mit total 107 722 Artikeln exakt 8.7 Prozent mehr ausgeliehen als im Vorjahr. Mit Blick nach vorne setzt man auf Digitalisierung, erweiterte Öffnungszeiten und mehr Aktivitäten. Armando Bianco 20.04.2021, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kundenfreundlichkeit steht hoch im Kurs: In der Bibliothek Buchs wird das Web-basierte Projekt «Open Library» zur Selbstausleihe umgesetzt. PD

Besonders stark zugenommen haben die Online-Entleihungen. Der digitale Bereich der Bibliothek hat von 12705 Ausleihungen im Jahr 2019 auf 15637 Ausleihungen im Jahr 2020 zugenommen, was einem Anstieg von 18.7 Prozent entspricht. Das Verhältnis von analogen zu digitalen Ausleihungen beläuft sich auf 85.5 zu 14.5 Prozent

An den letzten Öffnungstagen gab es einen regelrechten Ansturm

«Nachdem die Schliessung wegen der Pandemie im März 2020 bekannt wurde, wollten sich viele Kunden an den letzten Öffnungstagen noch mit Büchern eindecken. Unsere Bibliothek verzeichnete deshalb 25 Prozent mehr Ausleihe als an üblichen Ausleihtagen», so Bibliotheksleiterin Theres Schlienger. Spontan wurde entschieden, die zwei verbleibenden Tage bis zur Schliessung am 16. März zu nutzen und die Bibliothek zusätzlich offen zu halten. An den letzten drei Ausleihtagen wurden so über 2000 Medien ausgeliehen.

Die Nachfrage wächst, der Wunsch ein Treffpunkt für Alle zu sein ebenso: Blick in die Räumlichkeiten der Bibliothek Buchs. Heini Schwendener

Mit der Schliessung hatte man sich abgefunden, allerdings wollte die Bibliothek Buchs ihrer Kundschaft trotzdem die Möglichkeit bieten, Medien auszuleihen. So wurde ein Bestell- und Lieferservice initiiert; bereits am ersten Tag nach der Schliessung konnten erste Medien aus dem gesamten Bestand auf Abholung oder Heimlieferung bestellt werden. Theres Schlienger sagt:



«Dieses hohe Mass an Flexibilität wurde von der Kundschaft sehr geschätzt.»

Das Team der Bibliothek habe motiviert und einsatzfreudig auf die veränderte Situation reagiert. Und der Betrieb habe dank einem breiten Spektrum an Kundenangeboten und Anlässen einen steten Zuwachs an Kundschaft verzeichnen können. Auch die widrigen Umstände infolge Corona hätten die Bibliothek nicht daran gehindert, sich weiter zu entwickeln und Neues aufzugleisen



Erweiterte Öffnungszeiten auf der Liste der Prioritäten

Im Zentrum steht derzeit die Absicht, die Räumlichkeiten in Buchs zu einem Treffpunk für Mann, Frau und Kind zu machen, so Theres Schlienger:

«Die Bibliothek muss sich wandeln vom Ort der Ausleihe zum Ort des Verweilens, des Austausches und der Weiterbildung, ja zu einem sozialen Zentrum der Stadt.»

Geschäftsführerin Theres Schlienger. Urs Baerlocher

Dazu will man auch mit vermehrten Aktivitäten und Veranstaltungen beitragen. Früher standen die Bücher im Vordergrund, heute sind es die Besucher.» Dafür fehle leider oftmals der Platz, so There Schlienger. In diesem Zusammenhang steht der Wunsch nach grosszügigeren Öffnungszeiten schon länger auf der Liste der Prioritäten.

Eine Vielzahl von Angeboten stehe inzwischen zur Verfügung und nun kommen noch zwei weitere Neuerungen hinzu: Die Samstagsöffnungszeiten werden verlängert und die webbasierte Selbstausleihe «Open Library» ermöglicht eine erweiterte Besuchszeit in der Bibliothek.

Die Bibliothek in der Region Werdenberg habe in den letzten Monaten auch bewiesen, «dass sie bestens in einer digitalisierten Welt zurechtkommt». Als Beispiele werden der Bestellservice per E-Mail, die Bezahlung mit Twint, eine moderne Website und ein umfangreicher Auftritt in den sozialen Medien aufgeführt.

Kein Anstehen an der Theke mehr nötig

Im Zuge weiterer Modernisierungsschritte wird neu die mobile Selbstausleihe «Open Library light» anbieten. Dies bedeutet für die Kundschaft, dass sie webbasiert Bücher selbständig ausleihen können. Einerseits heisst das, dass kein Anstehen an der Theke mehr nötig ist. Andererseits kann man selbst dann Bücher ausleihen, wenn die Theke nicht bedient ist.

Dies führt dazu, dass die Öffnungszeiten deutlich grosszügiger werden: Montagnachmittags und mittwoch- bis freitagmorgens ist die Bibliothek zwar unbedient, es können aber mit Hilfe der Selbstausleihe dennoch Bücher ausgeliehen werden. Theres Schlienger betont:



«Von dieser Neuerung können Morgenmenschen, Vielleser und Vollzeitberufstätige profitieren. Zudem führt dieses Angebot dazu, dass sich die Besucher besser über den Tag verteilen, was auch in Bezug auf Schutzmassnahmen Erleichterung bringt.»

Theres Schlienger, verspricht sich davon, «dass es einerseits weniger Wartezeit für die Nutzer, aber andererseits auch mehr Zeit für das Bibliotheksteam gibt, um die Kunden zu beraten und den persönlichen Austausch zu pflegen». Weiter fügt sie an, dass es sich um eine Vorstufe von «Open Library» handelt, welches zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden soll. Dies wird dann – sobald technisch und organisatorisch möglich – noch grosszügigere Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr ermöglichen. Die Region Werdenberg habe diesbezüglich eine zeitgenössische Bibliothek mit Vorzeigecharakter.