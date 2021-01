Buchs Die Stadt räumt auf: Tonnen von Schnee werden aus dem Buchser Zentrum gekarrt Bahnhofstrasse gesperrt, heisst es am frühen Mittwochmorgen. Diesmal nicht wegen einer Veranstaltung, denn solche gibt es coronabedingt ohnehin keine. Schneepflüge, Radlader und LKW standen im Einsatz. Heini Schwendener 20.01.2021, 11.21 Uhr

Der 17-Tönner ist in Kürze beladen. Bild: Heini Schwendener

Bereits seit 4 Uhr in der Früh standen die Männer mit ihren Schneeräumungsfahrzeugen und Lastwagen am Mittwochmorgen im Einsatz. Zuerst wurde die Grünaustrasse von den riesigen Schneemassen befreit, die sich am Strassenrand und vor Geschäften aufgetürmt haben.