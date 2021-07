Flütsch, Kaspar und Witschard verlassen das BZB

Buchs Die Lehrpersonen Silvester Flütsch, Friederike Kaspar und Roland Witschard haben Spuren im BZB hinterlassen Viele positive Veränderungen gab es am Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (BZB) im vergangenen Schuljahr 2020/2021. Der Abschied dreier Lehrer gehört nicht dazu. Heidy Beyeler 12.07.2021, 14.10 Uhr

Für ihr grosses Engagement im BZB wurden die drei scheidenden Lehrpersonen Silvester Flütsch, Friederike Kaspar und Roland Witschard geehrt und beschert. Bild: Heidy Beyeler



Ja, es gab am BZB im Schuljahr 2020/21 etliche Modifikationen auf dem Gebiet der Bildung. Das Qualifikationsverfahren 2021 stand unter einen guten Stern. Dies war eine der positiven Veränderungen. Die Verabschiedung von den drei Lehrpersonen Roland Witschard, Silvester Flütsch und Friederike Kaspar glich eher einem Verlust von wertvollen Kollegen.

Die drei treten den dritten Lebensabschnitt jedoch mit grosser Freude an. Auch das wird Veränderung herbeiführen. Sie haben am BZB ihre Spuren hinterlassen. Im positiven Sinne. Ausschau ins neue Schuljahr Für ihren ungewöhnlichen Einsatz wurden sie von ihren Chefs Martin Good (Roland Witschard) und von Cornel Berger (Friederike Kaspar und Silvester Flütsch) geehrt, gespickt mit Erinnerungen besonderer Vorkommnisse und Anekdoten.

Veränderungen wird es auch 2021/2022 geben

Nicht nur die beiden Leiter Good und Berger sorgten mit ihren Ausführungen für erheiternde Unterhaltung. In grossem Masse tat dies auch Silvester Flütsch selbst, mit schönen Geschichten. Spürbar war allerdings auch, dass es den beiden Bereichsleitern nicht leicht fiel die drei Lehrpersonen gehen zu lassen.

Veränderungen wird es auch 2021/22 geben. Zum Beispiel die Einführung BYOD (bring your own device, deutsch: bring dein Werkzeug selber mit) für alle neueintretenden Lernenden; Campus Buchs, ein grosses Projekt geht im Herbst in die entscheidende Phase; Zusammenführung BZB und BZSL, mit der Umsetzung kann es im August beginnen, falls die Regierung den formellen Beschluss zur Zusammenführung fällt.

«Der Sturm wird stärker, wir auch»

Für Rektor Beni Heeb wichtig sind und bleiben Projekte, die schon im Gange bzw. im Modus der der realen Umsetzung sind: «BZB oder BZBS – ein Haus», «Chancen der Digitalisierung nutzen», «Fokussiertes Angebot», «Vernetzung, Verankerung», «Im Unterricht führend», «Kompetenzen entwickeln». Beni Heeb geht davon aus, dass sich auch die Führungsorganisation am BZB im kommenden Schuljahr stark verändern wird.

«Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sich die Grosswetterlage im Kanton St. Gallen ebenfalls verändern wird. Die Stürme werden durch diese und weitere Einflüsse stärker. Oder, der Sturm wird stärker. Macht nichts! Wir auch!» Mit diesen Worten lenkte der Rektor über zu einem besonderen Apéro.