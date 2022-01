Buchs Die Buchser Pontoniere waren für einmal auf Schnee statt im Wasser unterwegs Am Sonntag hat auf Malbun am Buchser Berg das Vereinsskirennen der Buchser Pontoniere stattgefunden. Johannes Reich Jetzt kommentieren 27.01.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einen sportlichen Tag genossen: Die Pontoniere nach dem Vereinsskirennen auf Malbun am Buchser Berg. Bild: Johannes Reich

Nach zwei Jahren Unterbruch konnte vergangenen Sonntag endlich wieder das Skirennen der Buchser Pontoniere auf Malbun am Buchser Berg durchgeführt werden.

Manuel Büchel nahm die Teilnehmenden als Präsident der Pontoniere und Organisator des Skirennens am Vormittag in Empfang. Das herrliche Wetter bot nicht nur den perfekten Rahmen für das Vereinsskirennen, sondern lockte auch zahlreich weitere Gäste auf den Buchser Berg. Nach kurzer Instruktion durch die Rennleitung und einigen Schwüngen zum Aufwärmen, massen sich die Rennteilnehmenden in zwei Läufen zwischen den Torstangen. Dank des Schneefalls Ende letzter Woche konnte der Skiclub Buchs eine hervorragende Piste präsentieren. Der Skiclub hatte die Tore zum einem ansprechenden und flüssigen Riesenslalom gesteckt, womit das Rennen bei fairen Verhältnissen gefahren werden konnte.

Am Nachmittag wurden die Siegerinnen und Sieger gekürt

Nach dem Mittagessen im Berghaus fand am Nachmittag in der Buchser Skiclubhütte die Rangverkündigung statt. Bei den Junioren setzte sich Finn Hardegger vor Rafael Sturzenegger und Miriam Sturzenegger durch. Bettina Göldi gewann bei den Frauen vor Sarah Sturzenegger und Ursula Schwendener.

Bei den Veteranen siegte Thomas Sturzenegger vor Andreas Rothenberger und Werner Schwendener.

In der Aktivkategorie wurde Remo Hardegger dank zweier Spitzenläufe Erster vor Remo Büchel und Pascal Lechner. Bei den letzten Sonnenstrahlen liess man den Tag gemütlich ausklingen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen