Buchs Die Berufsfachschulen BZSL und BZB werden gemäss dem Grundsatz eine Schule, zwei Länder und drei Standorte zusammengeführt Für die Region Sarganserland Werdenberg hat Bildung eine zentrale Bedeutung. Dieser Meinung sind auch Daniel Gut, Stadtpräsident von Buchs, und Jörg Tanner, Gemeindepräsident von Sargans. Sie befürworten deshalb die Zusammen­führung der Berufsfachschulen BZB und BZSL.



Markus Roth 06.02.2021, 05.00 Uhr

Beim Vorhaben muss gemäss Daniel Gut, Stadtpräsident von Buchs, darauf geachtet werden, dass die heutigen Standorte in Sargans,

Buchs (im Bild) und Salez erhalten bleiben. Heini Schwendener

Daniel Gut, Jörg Tanner, welche Bedeutung hat ein gutes Angebot im Bereich Berufsfachschule für Ihre Stadt/Gemeinde und die Region?

Daniel Gut: Bildung ist die Grundlage für unseren Wohlstand in einem Land praktisch ohne Rohstoffe. Das duale Bildungssystem führt zu einer fundierten Berufsbildung und zu bestens einsetzbaren Fachleuten. Die Wirtschaft im Alpenrheintal ist auf gut ausgebildete Berufsleute angewiesen. Dank Ausbildungsmöglichkeiten sowohl in attraktiven Firmen als auch in Berufsfachschulen profitiert die ganze Region – das Rheintal, das Werdenberg, das Fürstentum Liechtenstein, das Sarganserland – sehr direkt von den hier tätigen Berufsfachschulen.

Jörg Tanner: Die Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor für eine Region. In der Region Sarganserland und Werdenberg ist das duale Bildungssystem stark verankert und führt dazu, dass ein Fachkräftemangel zwar vorhanden ist, aber noch nicht so stark wie in anderen Regionen spürbar festzustellen ist. Die Vernetzung der Berufsfachschule mit der Gesellschaft und Wirtschaft ist elementar. Auf diese Weise kann ein attraktives Bildungs- und Dienstleistungs­angebot entlang der Bedürfnisse entwickelt werden.

Wie stehen Sie persönlich und als Stadt-/Gemeindepräsident zur Zusammenführung des BZB mit dem BZSL?

Daniel Gut: Ich befürworte eine starke Bildungsregion Süd im Kanton St. Gallen. Dazu gehört auch eine starke Berufsbildung mit optimal aufgestellten Schulen. Die Zusammenführung stärkt unsere Bildungsregion. Ich sehe grosse Stärken für unsere Region: Die Bildungs­region Süd weist neben den Berufsfachschulen auch eine Kantonsschule und eine Fachhochschule sowie die einzige Internationale Schule des Kantons auf.

Jörg Tanner: Die Zusammen­führung der beiden Schulen ist schon länger ein zentrales Anliegen meinerseits und deshalb befürworte ich selbstverständlich den nun eingeschlagenen Weg. Zusammen mit den beiden Berufsfachschulen sehe ich noch ein grösseres Potenzial für eine starke Bildungsregion Süd, insbesondere, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt die Kantonsschule sowie die Fachhochschule in einen weiteren Prozess mitdenken. Letztlich gilt es, Wachstum anzustreben, indem neue Berufsfelder integriert und das bestehende Weiterbildungsangebot bedarfsorientiert ausgebaut werden soll.



Welche Synergien sehen Sie bei diesem Projekt?

Daniel Gut, Stadtpräsident Buchs Urs Baerlocher

Daniel Gut: Die Stellung der Berufsbildung im innerkantonalen Wettbewerb um die Zuteilung von Berufsbildern und Auszubildenden wird gestärkt. In einer vereinten grossen Schule kann das Angebot für ein breites Spektrum von Berufen besser erbracht werden. Der gemein- same Auftritt der Bildungsregion Süd wird stärker als im heute aufgesplitteten Modell. Die Attraktivität der Berufsbildung für Junge aus der Region inklusive Liechtenstein wird erhöht.

Jörg Tanner: Die Raumauslastungen der beiden Schulen können optimiert werden. Beide Schulen weisen heute Vorteile aus, die gemeinsam noch besser genutzt werden können und so zu wesentlichen Verbesserungen für die Nutzerinnen und Nutzer führen werden. Es gilt, das Grundbildungsangebot zu konsolidieren, die Infrastrukturauslastung zu erhöhen und gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln.

Auf was muss Ihrer Meinung nach bei diesem Vorhaben besonders geachtet werden?

Daniel Gut: Die Gemeindepräsidenten der Region Sarganserland-Werdenberg setzen sich seit einiger Zeit ein für eine starke Berufsfachschule gemäss dem Grundsatz eine Schule, zwei Länder, drei Standorte. Es ist darum wichtig, dass zwar die Struktur der Schule gestärkt wird durch eine administrative Zusammenlegung und hoffentlich ein breiteres Ausbildungsangebot, dass aber auch die heutigen Schulstandorte in Sargans, Buchs und Salez erhalten bleiben.

Jörg Tanner, Gemeindepräsident Sargans PD

Jörg Tanner: Die Region Sarganserland-Werdenberg nimmt mit der Zusammenlegung der beiden Schulen eine wahre Vorreiterrolle in diesem Kanton ein. Natürlich mit der Absicht, die Bildungsregion zu stärken. Für den Kanton St. Gallen können wir mit diesem Vorhaben uns zu einem Leuchtturm entwickeln. Es ist aber wichtig, dass wir alle Anspruchsgruppen auf diesen Weg mitnehmen und sie so gut wie möglich einbinden.

Wie sehen Sie die Realisierbarkeit des Projekts und den Zeitplan?

Daniel Gut: Für die Realisierbarkeit sehe ich keine Hindernisse, sind doch die meisten Kreise der Meinung, dass wir durch das Zusammengehen eine Stärkung erzielen werden. Eins und eins gibt in diesem Fall drei, wie es oft schön heisst. Den vorgesehenen Zeitplan kenne ich nicht im Detail, erhoffe mir aber ein rasches und entschiedenes Vorgehen.

Jörg Tanner: Wenn mit dem gleichen Elan wie bis anhing gearbeitet, entwickelt und mit gegenseitigem Vertrauen dieser Prozess weitergeführt wird, dann hoffe ich doch, dass nach den Sommerferien ein Zusammenführungsentscheid bekanntgegeben werden kann.

Wie kann sich die Bildungsregion Süd im kantonalen und über- kantonalen Kontext künftig positionieren?

Daniel Gut: Wir haben in der Region ein vollständiges Ausbildungsangebot von der Volksschule über die Berufsfachschulen, die Fachhochschulen und mit Vaduz auch der universitären Stufe. Mit der International School Rheintal in Buchs dazugerechnet, gibt es in der Ostschweiz keinen vergleichbaren Bildungsstandort. In diesem Sinne ist es auch absolut angebracht, wenn wir im Rahmen der laufenden Reorganisation der Berufsbildung im Kanton selbstbewusst auftreten und im innerkantonalen Wettbewerb um die Zuweisung von Ausbildungsgängen an den Berufsfachschulen und Auszubildenden zusätzliche Klassen und Lehrgänge in der Region fordern.

Jörg Tanner: Als vernetztes Kompetenzzentrum im Kanton St. Gallen stärken wir unsere Wirtschaftsregion und die Berufsbildung. Daraus kann sich ein Vorsprung gegenüber dem Bekannten ergeben. Die Bildungsregion Süd kann sich mit zukunftsweisenden Projekten und bewusster Innovation entsprechend positionieren.