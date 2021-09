Buchs Die Bauzeit auf dem Areal Fegeren neigt sich dem Ende zu – doch die Bewährungsprobe für den neuen Brusa-Hauptsitz folgt erst Knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich ist der neue Hauptsitz der Brusa Elektronik AG bald einzugsbereit. Die Lippuner Immobilien AG, die als Bauherrschaft und künftige Vermieterin fungiert, will Räume schaffen, in denen Mieter erfolgreich ihrer Tätigkeit nachgehen können. Das Projekt auf dem Areal Fegeren in Buchs lässt sich das Grabser Unternehmen rund 30 Millionen Franken kosten. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 16.09.2021, 12.25 Uhr

Bild: Corinne Hanselmann

Im Dezember 2019 erfolgte der Spatenstich für die erste Etappe des Zentrums Präzisionsindustrie Alpenrheintal in Buchs. Die Lippuner Immobilien AG aus Grabs errichtet auf dem Areal Fegeren einen repräsentativen Neubau in Minergie-P-Standard für die Brusa Elektronik AG, die heute in Sennwald ansässig ist und unter anderem Motoren für Elektroautos entwickelt.

Rund 30 Millionen Franken kostet der Bau.

Nun neigt sich die Bauzeit bald dem Ende zu. «Wir sind sehr gut im Zeitplan», sagt Christof Lippuner, Projektleiter bei der Lippuner Immobilien AG, die als Bauherrschaft und künftiger Vermieter fungiert. «Ab November läuft der Mietvertrag mit der Brusa Elektronik AG.» Bis dahin wird der Bau grösstenteils fertig sein. «Gewisse Details müssen beim Einzug sicher noch mieterspezifisch angepasst werden», so Lippuner.

Die Inbetriebnahme des ganzen Gebäudes werde eine längere Phase in Anspruch nehmen.

«Um das Raumklima und die elektrische Steuerung auf den Mieter abzustimmen, ist der Durchlauf eines ganzen Jahreszyklus notwendig.»

Hier entsteht der künftige Empfangsbereich. Bild: Corinne Hanselmann

Noch ist das neue Gebäude, das die Lippuner Immobilien AG baut, eine Baustelle: Vor dem künftigen Haupteingang sind Arbeiter damit beschäftigt, Platten zu legen. Bagger und andere Baumaschinen stehen herum. Im Innern zeugen Handwerker, Paletten mit Material, Hebebühnen und Werkzeugwagen davon, dass hier noch fleissig gearbeitet wird.

Im Raum, in dem die riesigen Lüftungsanlagen untergebracht sind, sitzt ein Mitarbeiter der Lippuner EMT AG mit Campingstuhl und Laptop vor einem Schaltschrank mit Hunderten Kabeln. Er prüft, ob alles funktioniert. Noch sind die Teppichböden in den Bürotrakten teilweise mit Folien geschützt. In manchen Räumen fehlen Bodenbelag oder Leuchten. Doch die Fertigstellung rückt näher. Gegen Ende Jahr wird der künftige Mieter schrittweise einziehen. Bis zu 350 Arbeitsplätze werden hier eingerichtet.

Die Parkplätze in der Tiefgarage sind mit Ladestationen ausgerüstet.

1453 Photovoltaikmodule werden installiert

Christof Lippuner, Projektleiter Lippuner Immobilien AG.

Ein Blick zurück: Nachdem der Rohbau im Herbst 2020 fertiggestellt und die Gebäudehülle dank vorgefertigter Holzbauelemente rasch geschlossen werden konnte, wurde seither am technikintensiven Innenausbau gearbeitet. «Unser Mieter benötigt Labore und dadurch viel mehr Technik als in einem normalen Bürogebäude», weiss Christof Lippuner. Als Architekt arbeitete er bereits beim Entwerfen dieses Gebäudes mit. Zudem war er über weite Strecken die Schnittstelle zum künftigen Mieter und brachte dessen Bedürfnisse ins Projekt ein.

An der eigens für dieses Gebäude entwickelten Fassade wurden 678 Photovoltaikmodule (PV-Module) montiert, auf dem Dach weitere knapp 600. «Auf den Carports, die vor dem Haupteingang noch erstellt werden, installieren wir ebenfalls PV-Module», so Christof Lippuner. Die insgesamt 1453 PV-Module haben eine Gesamtleistung von 450 Kilowatt-Peak.

«Über die Jahresbilanz gesehen liefert diese Anlage mehr Strom, als dieses Gebäude bei normaler Büronutzung verbrauchen würde.»

Durch die energieintensiven Testprozesse der Brusa Elektronik AG, die sie in den Laboren durchführen wird, wird der Strom aber nicht ganz reichen.

Knapp 600 Photovoltaikmodule sind allein auf dem Dach installiert. Bild: Corinne Hanselmann

Wenig Unvorhergesehenes während der Bauzeit

Trotz der Grösse dieses Bauprojektes sei in der Bauphase sehr wenig Unvorhergesehenes passiert, sagt Christof Lippuner gegenüber dem W&O. Natürlich gebe es jeweils Kleinigkeiten zu lösen, wie auf jeder Baustelle.

«Aber von den Projekten, die ich bisher begleitet habe, ist dieses fast am einfachsten verlaufen. Und zwar angefangen bei der Bewilligung und der Zusammenarbeit mit der Stadt Buchs und dem Kanton. Es war von Anfang an ein Wohlwollen da. Alle haben am selben Strick gezogen.»

Auf der Baustelle habe stets eine super Stimmung geherrscht. «Ich glaube, es hat den Leuten Spass gemacht, hier zu arbeiten. Alle haben sich eingebracht und gut mitgedacht.» Von Bedeutung sei für den reibungslosen Ablauf natürlich auch die sehr professionelle Werkplanung und Bauleitung, welche die atm3 AG inne hat.

Dieser Bürotrakt ist fast fertig.

Räume schaffen, in denen man erfolgreich seiner Tätigkeit nachgehen kann

Eine Herausforderung sei die Logistik des Baumaterials gewesen. «Das Gebäude ist riesig. Dies hatte zur Folge, dass innert kurzer Zeit grosse Mengen an Baumaterial durchgeschleust werden mussten.» Dieses musste rechtzeitig vor Ort sein, durfte aber keine Lagerengpässe verursachen, so Lippuner. Er ist zufrieden mit dem Bauverlauf.

«Die Bewährungsprobe bestanden hat das Gebäude aber erst, wenn der Mieter eingezogen ist und sich wohlfühlt.»

Schliesslich sei dies von Beginn weg das höchste Ziel solcher Projekte: Räume zu schaffen, in denen der Mieter möglichst erfolgreich seiner Tätigkeit nachgehen kann.

In den Laboren werden zahlreiche technische Anschlüsse benötigt.

Die Lippuner Immobilien AG investiert rund 30 Millionen Franken in diesen Gewerbebau. «Wobei in dieser Summe bereits ein relativ grosser Teil des mieterspezifischen Ausbaus enthalten ist», betont Lippuner.

Das Verbesserungspotenzial ist überschaubar

Es ist nicht das erste Gebäude der Lippuner Immobilien AG in dieser Art. Als Beispiel nennt Christof Lippuner etwa den Gewerbepark in Grabs. «Mit jedem Gebäude lernen wir dazu und gewinnen an wertvoller Erfahrung, die uns bei künftigen Projekten zugutekommt. Bei diesem Bau ist das Verbesserungspotenzial überschaubar. Ich habe das Gefühl, wir sind hier bereits auf einem sehr hohen Level. Auch dank der guten, jahrelangen Zusammenarbeit mit unseren Partnern.»